أخبار الفن.. أزمة جديدة تضرب مسلسل دنيا سميرغانم.. مروان بابلو يعلن عن حفل جديد.. أول تعليق من حازم إيهاب بعد وفاة نجله

نشر قسم الفن، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرضها من خلال السطور التالية

بعد خروجه من السباق الرمضاني.. أزمة جديدة تضرب مسلسل دنيا سميرغانم

فاجأت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، بقيامها بإلغاء متابعة هشام جمال منتج مسلسلها الجديد عالم موازي، الذي خرج من السباق الدرامي الرمضاني.



بعد نجاح "بربري".. مروان بابلو يعلن عن حفل جديد

أعلن الرابر مروان بابلو عن حفله يوم الجمعة 18 مارس، في نادي الإتحاد السكندري، من خلال حسابه على فيسبوك، وتفتح الأبواب في الخامسة مساءً ويبدأ الحفل في التاسعة.



ربنا ما يكتبها على حد..أول تعليق من حازم إيهاب بعد وفاة نجله

وجه الفنان حازم إيهاب رسالة إلى كل من واساه عقب وفاة ابنه يونس، وذلك من خلال حسابه على فيسبوك.



أميرة سليم تحتفل بسيد درويش بكليب مصري فرنسي| تفاصيل

منذ أيام انتهت السوبرانو أميرة سليم من تصوير كليب جديد إحتفالا بفنان الشعب سيد درويش عن أغنيته الشهيرة "إيه العبارة" وستكون بعنوان "نوستالجيا" والتي إنتهت من تسجيلها مع والدتها أستاذ البيانو الشيرة مارسيل متي في يونيو الماضي، وأختارت أميرة العاصمة الفرنسية باريس لتصوير الكليب مع المخرج مدحت سعودي وإنتاج فرنسي لشركة So Freakantastik لصاحبها اوليفيه دليس وهشام عبدالخالق.

تكريم الموزع أنطوان زند في مهرجان فاتن حمامة السينمائي بباريس

يكرم مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي في دورته المقامة بباريس الموزع السينمائي المصري أنطوان زند، والذي يعد أهم وأقدم موزع سينمائي بالشرق الأوسط، حيث قام بتوزيع معظم الأفلام الأمريكية.