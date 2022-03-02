رسالة أحمد عيد عبد الملك للاعبي الزمالك بعد مباراة فيوتشر:خليكوا زي زيزو

علق لاعب نادي الزمالك السابق، أحمد عيد عبد الملك، على فوز نادي الزمالك أمام فيوتشر في الوقت بدل الضائع، موجها رسالة للاعبي الزمالك عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “مبروك المكسب ٣ نقط بالعافية الحمد الله .. خليكو زي زيزو”.

انتهت أحداث مباراة الزمالك وفيوتشر بفوز الابيض3-2، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المتتاز.

تفاصيل المباراة..



سجل أحمد عاطف لاعب فيوتشر هدف التقدم الاول في مرمى الزمالك عن طريق انطلاقة مميزة انفرد من خلالها بمحمد ابو جبل وسدد كرة سريعة على يمينه وأسكنها الشباك.

وتوقفت المباراة بسبب تقنية ال var، حيث طالب لاعبي الزمالك بإلغاء الهدف بسبب وقوع تسلل، ورفع الحكم للراية.

بينما أنصف الvar، لاعبي فيوتشر واحتسب الهدف صحيح ليعلن عن تقدم مبكر على الأبيض.

تمكن أحمد رفعت لاعب فيوتشر من تسجيل الهدف الثاني في مرمى الزمالك عن طريق تسديدة ارضية رائعة سكنت شباك ابو جبل في الدقيقة 13 من عمر المباراة.



حصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 14 من عمر المباراة، بعد عرقلة سيف الدين الجزيري من أحد لاعبي فيوتشر.

وتصدى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك للكرة وسددها ببراعج في مرمى فيوتشر وقلص الفارق لتصبح النتيجة 2-1 لصالح فيوتشر.



حصل الزمالك على ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني من مواجهة فيوتشر.

تصدى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لركلة الجزاء في الدقيقة 47 من عمر المباراة، وسددها في مرمى فيوتشر لتصبح النتيجة 2-2.



وفي الدقيقة 71 من عمر المباراة توغل لاعبي فيوتشر بين دفاع الزمالك واخترقوا منطقة الجزاء ومر احمد عاطف من ابو جبل وسدد الكرة في المرمى ولكن صافرة الحكم كان لها رأي آخر وألغت الهدف بدافع التسلل.

ومن بعدها في الدقيقة 73 وصل فيوتشر مرة أخرى لمرمى الزمالك عن طريق الفيصلي الذي أهدر فرصة هدف مؤكد وحرم فريقه من العودة للتقدم.

وفي الدقيقة 95 من الوقت المحتسب بدل من ضائع سجل محمد عبد الغني هدف الفوز للزمالك لتصبح النتيجة 3-2.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 22 ويتساوى مع سموحة، بينما يتجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 15.