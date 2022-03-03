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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جورجيا: سنتقدم على الفور بطلب عضوية في الاتحاد الأوروبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت جورجيا، يوم الأربعاء، أنها ستتقدم ”على الفور“ بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك غداة دعم البرلمان الأوروبي لمسعى أوكرانيا لتقديم طلب عضوية في التكتل.

وقال رئيس ”حزب الحلم الجورجي“ الحاكم، إيراكلي كوباخيدزة: ”قرر الحزب، اليوم، تقديم طلب فوري لعضوية الاتحاد الأوروبي“.

وأضاف كوباخيدزة أن ”جورجيا تدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة طلبنا بشكل عاجل، واتخاذ قرار بمنح جورجيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي“.

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وأوضح أن ”القرار جاء بناءً على السياق السياسي العام، والواقع الجديد“، معتبرًا أن ”دمج جورجيا في الاتحاد الأوروبي سيضعها على طريق يقود بلادنا إلى زيادة نوعية في رفاه سكاننا، وأمنهم، وإنهاء الاحتلال“.

وجاء قرار جورجيا في أعقاب خطوة مماثلة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي حصل على دعم أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار غير ملزم أوصوا فيه هيئات الاتحاد الأوروبي بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للعضوية.

وكانت الحكومة الجورجية أعلنت، العام الماضي، عزمها التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، في 2024، وقد أبرمت كل من جورجيا، وأوكرانيا، اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى التقريب بينهما اقتصاديًا وسياسيًا.

وزارت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، باريس وبروكسل، الأسبوع الماضي، للمطالبة بتوسيع التزامات أوروبا تجاه أوكرانيا لتشمل جورجيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء الماضي، إنه يريد أن يستفيد من ”إجراء خاص“ يتيح لبلاده التي تشن عليها روسيا، منذ الأسبوع الماضي، حربًا واسعة، الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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