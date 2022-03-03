زيزو أفضل لاعب في مصر.. ميدو يهاجم ثنائي الزمالك بعد مباراة فيوتشر

وجه أحمد حسام ميدو انتقادات للثنائي محمود علاء ومحمد أشرف روقة لاعبي الزمالك بعد مباراة فيوتشر التي فاز بها الفريق الأبيض بنتيجة 3-2 بالدوري.



وقال ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن محمود علاء يقوم أحياناً بقرارات غريبة على مدافع مؤكداً أن مباراة الوداد المغربي الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا شهدت أخطاء بالجملة من علاء وتكرر نفس الأمر في لقاء فيوتشر.



وأشار إلى أن روقة لا يقوم بمهام دوره كلاعب ارتكاز بدليل الأهداف التي استقبلها الزمالك في لقاء فيوتشر.

واضاف احمد حسام ميدو أن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك أفضل لاعب في مصر حالياً.



وقال ميدو إن زيزو حالياً يقدم مستويات رائعة وهو الأقوى في الدوري حالياً.



وأشار إلى أن زيزو لو لعب في مركز لاعب الوسط في طريقة 4-3-3 في الجبهة اليمنى مؤكداً أن زيزو لاعب موهوب ومستواه مميز ويتطور بصورة رائعة.