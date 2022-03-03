أخبار العالم| الأمم المتحدة تدين الغزو الروسي.. ورئيس أوكرانيا يوجه نداء عاجلاُ لـ أوروبا وأمريكا

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة على الساحتين الإقليمية والعربية، فيما ركز بشكل موسع على تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

أول تعليق من بايدن على إدانة الأمم المتحدة لروسيا

أصدر البيت الأبيض، بيانًا للرئيس الأمريكي جو بايدن، علق فيه على موافقة الجمعية العمومية للأم المتحدة على إدانة روسيا بعد هجماتها على أوكرانيا.

البنك الدولي يوقف كل البرامج في روسيا وبيلاروس

أعلن البنك الدولي، مساء أمس، وقف جميع البرامج في روسيا وبيلاروس بأثر فوري في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا و“الأعمال العدائية ضد شعب أوكرانيا“.

مقتل مسئولة أوروبية بقصف شرقي أوكرانيا

أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مقتل عضوة ببعثة المراقبة الخاصة التابعة لها خلال قصف في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

رئيس أوكرانيا يوجه نداء عاجلاُ لـ أوروبا وأمريكا

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضرورة وقف قصف المديين في أوكرانيا على الفور، مشدداً على الحاجة إلى توسيع العقوبات ضد روسيا.

لأول مرة .. أمريكا تسلم أوكرانيا مئات الصواريخ الفتاكة

أفاد مسئول أمريكي ومصدر بالكونجرس مطلع على الأمر، بأن أمريكا سلمت مئات من صواريخ ستينجر المضادة للطائرات إلى أوكرانيا لأول مرة خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك أكثر من 200 صواريخ يوم الاثنين.

بمعارضة 5 دول..الأمم المتحدة تصدر قرارا عاجلاً ضد الحرب بين روسيا وأوكرانيا

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارا يدين غزو روسيا لأوكرانيا، بدعم من 141 دولة من بين 193 دولة وتصفيق حاد فى القاعة.

الأمم المتحدة: تأكد مقتل 227 مدنيا خلال الغزو الروسي على أوكرانيا

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لأربعاء، إنه تأكد من مقتل 227 مدنيا وإصابة 525 آخرين في أوكرانيا خلال الحرب.

عمدة خيرسون يعلن سقوط المدينة الاستراتيجية.. ويكشف عن قرار روسي خطير| فيديو

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن مدينة خيرسون الاستراتيجية فى جنوب اوكرانيا سقطت فى سيطرة القوات الروسية لتصبح أول مدينة كبرى تخضع للسيطرة الروسية منذ بدء الحرب الأسبوع الماضى.

بلينكن: بوتين هو الأضعف الآن .. ووجهنا ضربة لـ روسيا ستؤثر لسنوات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، إن الولايات المتحدة أمضت الشهور السبعة الماضية تنبه من خطر الاعتداء الروسي على أوكرانيا وتكشف "أكاذيب" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

مسئول أمريكي: طائرات واشنطن النووية زادت رحلاتها الجوية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا

قال مسؤول أمريكي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن طائرات القيادة والسيطرة النووية التابعة للجيش الأمريكي زادت عدد رحلاتها اليومية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، في إشارة إلى أن القوة الاستراتيجية الأمريكية ردت بطريقة ما على الغزو الروسي لأوكرانيا.