عاجل
أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء وتصريحات سابقة لـ الرئيس الروسي حول حدوث حرب عالمية ثالثة| فيديو أخبار التعليم| غلق باب الالتماسات على نتائج الامتحانات بآداب القاهرة.. رابط التسجيل لاختبار الآيلتس بحاسبات ومعلومات جامعة عين شمس طفرة فى مشروعات الطرق والكبارى بالقليوبية لخدمة حركة النقل والبضائع.. بنها – شبرا الحر: أول طريق زراعى فى مصر بدون تقاطعات.. شاهد نشرة المرأة والصحة|كيف تعرف أنك مصاب بـ أمراض القدم... زيوت طبيعية قادرة على ترطيب البشرة أخبار الفن.. تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر قبل انطلاقه غدا.. خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال.. سهير رمزي تحتفل بعيد ميلادها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| الأمم المتحدة تدين الغزو الروسي.. ورئيس أوكرانيا يوجه نداء عاجلاُ لـ أوروبا وأمريكا

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة على الساحتين الإقليمية والعربية، فيما ركز بشكل موسع على تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

أول تعليق من بايدن على إدانة الأمم المتحدة لروسيا
أصدر البيت الأبيض، بيانًا للرئيس الأمريكي جو بايدن، علق فيه على موافقة الجمعية العمومية للأم المتحدة على إدانة روسيا بعد هجماتها على أوكرانيا.

البنك الدولي يوقف كل البرامج في روسيا وبيلاروس
أعلن البنك الدولي، مساء أمس، وقف جميع البرامج في روسيا وبيلاروس بأثر فوري في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا و“الأعمال العدائية ضد شعب أوكرانيا“.

أول تعليق من بايدن على إدانة الأمم المتحدة لروسيا

بلينكن: بوتين هو الأضعف الآن .. ووجهنا ضربة لـ روسيا ستؤثر لسنوات

مقتل مسئولة أوروبية بقصف شرقي أوكرانيا
أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مقتل عضوة ببعثة المراقبة الخاصة التابعة لها خلال قصف في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

رئيس أوكرانيا يوجه نداء عاجلاُ لـ أوروبا وأمريكا
طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضرورة وقف قصف المديين في أوكرانيا على الفور، مشدداً على الحاجة إلى توسيع العقوبات ضد روسيا.

لأول مرة .. أمريكا تسلم أوكرانيا مئات الصواريخ الفتاكة
أفاد مسئول أمريكي ومصدر بالكونجرس مطلع على الأمر، بأن أمريكا سلمت مئات من صواريخ ستينجر المضادة للطائرات إلى أوكرانيا لأول مرة خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك أكثر من 200 صواريخ يوم الاثنين.

بمعارضة 5 دول..الأمم المتحدة تصدر قرارا عاجلاً ضد الحرب بين روسيا وأوكرانيا
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارا يدين غزو روسيا لأوكرانيا، بدعم من 141 دولة من بين 193 دولة وتصفيق حاد فى القاعة.

الأمم المتحدة: تأكد مقتل 227 مدنيا خلال الغزو الروسي على أوكرانيا
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لأربعاء، إنه تأكد من مقتل 227 مدنيا وإصابة 525 آخرين في أوكرانيا خلال الحرب.

عمدة خيرسون يعلن سقوط المدينة الاستراتيجية.. ويكشف عن قرار روسي خطير| فيديو
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن مدينة خيرسون الاستراتيجية فى جنوب اوكرانيا سقطت فى سيطرة القوات الروسية لتصبح أول مدينة كبرى تخضع للسيطرة الروسية منذ بدء الحرب الأسبوع الماضى.

بلينكن: بوتين هو الأضعف الآن .. ووجهنا ضربة لـ روسيا ستؤثر لسنوات
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، إن الولايات المتحدة أمضت الشهور السبعة الماضية تنبه من خطر الاعتداء الروسي على أوكرانيا وتكشف "أكاذيب" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

مسئول أمريكي: طائرات واشنطن النووية زادت رحلاتها الجوية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا
قال مسؤول أمريكي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن طائرات القيادة والسيطرة النووية التابعة للجيش الأمريكي زادت عدد رحلاتها اليومية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، في إشارة إلى أن القوة الاستراتيجية الأمريكية ردت بطريقة ما على الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

 

 

 

 

أمريكا واشنطن روسيا الأمم المتحدة البيت الأبيض اخبار العالم جو بايدن بايدن أوكرانيا الكونجرس صدى البلد روسيا وأوكرانيا فولوديمير زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بنذرها أمام القاضي فرحًا بالحكم على أخيها في حرق زوجها بالمنصورة

موعد مباراة المنتخب والسنغال والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

رواد السوشيال يبالغون.. القصة الحقيقية لراهب عاش لمدة 4 قرون| صور

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

تصريحات سابقة لـ الرئيس الروسي حول حدوث حرب عالمية ثالثة| فيديو

موضوعات متعلقة

أول تعليق من بايدن على إدانة الأمم المتحدة لروسيا

ماكرون يصف بوتين بـ"الكاذب"..ويعلن وصول قوات فرنسا إلى رومانيا

ترشيحاتنا

مزارعون أوكران يدمرون منظمة صواريخ روسية بقيمة 15 مليون دولار

شقق الإسكان| هل يمكن تغيير اختيار المشروع بعد سداد جدية الحجز؟..تفاصيل

أخبار الرياضة.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسمياني.. شوبير يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والمريخ

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

من العزل الصحي.. عبدالحفيظ يمنع حسام حسن من الصدام مع موسيماني

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3-3-2022 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

فيديو

لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد: رفضت الزواج من مخرج "المال والبنون" فاستبعدني.. اتجهت للبيزنس ونجحت.. وإنتاج أعمال مسرحية مشروعي المقبل

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ