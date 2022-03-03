إجراء مقابلات للمتقدمين على 55 وظيفة مسئول تأمين بالوادي الجديد

القوي العاملة :

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بإجراء المقابلات للمتقدمين على 55 وظيفة مسؤول تأمين ومسؤول تأمين أول بشركة مصر لتأمينات الحياة، من مركزي الخارجة وباريس.

وقال أحمد طلب مدير المديرية أن المقابلات استمرت يومين للمتقدمين على نفس الوظائف في مركزي بلاط والداخلة والفرافرة، مشيرا إلى أن هذه المقابلات تأتي في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بتوفير وظائف لائقة للشباب توفر لهم "حياة كريمة" وتسهم في إكسابهم العديد من الخبرات.

وقال : إن المديرية وفرت هذه الفرص للشباب من الجنسين برواتب تصل إلى 5000 جنيه ، فضلا عن توفير تأمين اجتماعي وطبي بمستشفيات خاصة وحكومية ، وحوافز إنتاج.

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