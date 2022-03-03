عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة مرور الطرق الرئيسية والصحراوية.. زحام على دائري المنيب والبساتين

الطريق الدائري
الطريق الدائري

يقدم موقع صدى البلد نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية والطريق الدائري، الصباحية، اليوم الخميس.

ويشهد الطريق الدائري بطء في حركة مرور السيارات بمنطقة البساتين للقادم من الأوتوستراد بإتجاه الكورنيش والمنيب، مع ظهور بطء في حركة مرور السيارات على منطقة الكونيسة للقادم من محور المريوطية بإتجاه المنيب.

وتستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري في مناطق المعتمدية وأيضا بولاق الدكرور لا سيما القومية العربية وصولا إلي الوراق.

لتسهيل الإجراءات.. بدء عمل وحدات المرور المتنقلة لاستخراج التراخيص في 5 محافظات|تفاصيل

طلب خدمات وحدات تراخيص المرور المتنقلة علي الخط الساخن ..تفاصيل

كما يشهد الطريق الدائري بطء في حركة مرور السيارات في التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.

فيما تستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري في مناطق المرج والسلام وأيضا القطامية وحتى المعادي.

ويشهد محور 26 يوليو بطء في حركة مرور السيارات في التقاطع مع الطريق الدائري للقادم من الشيخ زايد بإتجاه ميدان لبنان والمهندسين.

وتشهد المحاور الرئيسية استقرارا تاما في حركة مرور السيارات، حيث تستقر حركة مرور السيارات على محوري الضبعة وروض الفرج، والطريق الساحلي الدولي، وطريق شبرا بنها الحر، وطريقي الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي.

وعن حالة مرور الطرق الصحراوية، تستقر حالة مرور السيارات على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي.

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

وتستقر حركة مرور السيارات على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القصير - مرسى علم، وطرق محافظة جنوب سيناء.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات مرور الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

نصائح القيادة الآمنة على الطرق والمحاور الرئيسية

١- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٥- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٦- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٧- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٨- عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.
10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

مرور اخبار المرور نشرة مرور الطريق الدائري الان اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بنذرها أمام القاضي فرحًا بالحكم على أخيها في حرق زوجها بالمنصورة

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

موعد مباراة المنتخب والسنغال والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

رواد السوشيال يبالغون.. القصة الحقيقية لراهب عاش لمدة 4 قرون| صور

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

ترشيحاتنا

ألمانيا توافق على إمداد أوكرانيا بـ 2700 صاروخ مضاد للطائرات

رئيس الشيوخ:مصر تخطو خطى حثيثة نحو تقوية العلاقات مع جميع الدول الأفريقية

أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء

لـ فرق البحث والإنقاذ.. تعويضات ومكافآت مادية في هذه الحالة

هل استفاق من أزمة شيرين.. الظهور الأول لـ حسام حبيب بعد الانفصال؟

الحكومة اليابانية تجمد أصول أربعة بنوك روسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

فيديو

اللي في قلبه على لسانه .. خطأ فادح للرئيس الأمريكي بايدن أمام الكونجرس .. فيديو جراف

هل يظهر رامز جلال في "رمضان" ببرنامج جديد .. فيديو جراف

لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ