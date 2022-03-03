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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوماني: طموحي التدريب فى الدوري الممتاز.. وعلي ماهر تفوق على نفسه

عبداللطيف الدوماني
عبداللطيف الدوماني

أكد عبد اللطيف الدوماني، المدير الفني لفريق طنطا، أن طموحه تدريب أحد أندية الدورى الممتاز، لافتا إلى أن على ماهر، مدرب فيوتشر، تفوق على نفسه.

وقال عبد اللطيف الدوماني، فى حواره لـ"صدى البلد": “توليت قيادة فريق  غزل المحلة ١٠ مباريات فى موسم ٢٠١٤ وحققت بعض النتائج الجيدة والأداء كان قويا بشهادة الجميع، وأعترف بأن الفترة طالت بالنسبة لي فى تدريب فريق القسم الثالث والثاني”.

وأضاف: “أنا قليل الاعتماد على العلاقات مع وكلاء اللاعبين، وأعتمد على نفسي وعلى المولي عزل وجل”، لافتا إلى أن وكلاء اللاعبين يعتمدون على أنفسهم واجتهادهم وعلاقتهم القوية مع الأندية.

واستطرد: “لدي نية عدم التدريب فى الأندية بدورى القسم الثالث، وطموحي التدريب فى أحد فرق المقدمة بدورى القسم الثاني أو دورى الأضواء والشهرة”.  

وتابع: “أمتلك سيرة ذاتية كبيرة فى تدريب الأندية فى دورى القسم الثالث والثاني، ونجحت فى تصعيد العديد من الفرق”.

وأشار إلى أن الثنائي وائل جمعة ومدحت عبد الهادي من المدافعين المتميزين عندما كانا يشاركان بقميص الأهلي والزمالك.

ولفت إلى أن وائل جمعة ومدحت عبد الهادي امتلكا الخبرات الكبيرة وهما من أفضل المدافعين فى الذين شارك أمامهم فى المباريات المحلية.

وشدد على أن هناك مدربين لفتوا الانتباه فى الدورى الممتاز وأجادوا مثل حلمى طولان وعلى ماهر وأحمد سامي وعبد الحميد بسيوني.

وأوضح أن على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، تفوق على نفسه فى الآونة الأخيرة ويمتلك أسلوبا هجوميا متميزا ونجح فى إثبات ذاته وسط كوكبة من نجوم التدريب.

عبداللطيف الدوماني الدوري الممتاز غزل المحلة القسم الثالث وائل جمعة الأهلى الزمالك

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