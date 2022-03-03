مركز التميز العلمي والتكنولوجي يختتم فاعليات أسبوع ريادة الأعمال | تفاصيل

قام نادي ريادة الأعمال بمركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع لوزارة الإنتاج الحربى بتنظيم أسبوع لريادة الأعمال بالمركز بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .

يأتي ذلك ‏في إطار حرص كافة الشركات والوحدات التابعة للوزارة على تنفيذ توجيهات المهندس محمد أحمد مرسى وزير الإنتاج الحربى بتدريب رواد الأعمال وأصحاب الفكر الإبتكاري على مفاهيم ريادة الأعمال وتوجييهم لكيفية إنشاء نماذج العمل وإنشاء كيانات للعمل المتكامل بالإعتماد على أفكار ومشروعات تطبيقية من خلال أنشطة تحاكي الواقع وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.



واشار الدكتور مهندس إيهاب ابوبكر السحيلي رئيس مجلس ادارة مركز التميز العلمى والتكنولوجي إلى أن فاعليات أسبوع ريادة الأعمال تضمنت مشاركة عدد من الشخصيات العامة والخبراء فى مجالات البحث العلمى والتطبيقي وريادة الاعمال وذلك إيماناً من المركز بأهمية دعم و تسويق التكنولوجيا ونشر ثقافة الابتكار و دعم أى مبتكر لديه فكرة تساعد على حل مشكلة او تحدى داخل المجتمع.

ومن جانبها اشارت الدكتورة وفاء عبد الرشيد المدير التنفيذي لنوادى ريادة الاعمال والإبتكار إن أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا تولى اهتماما كبيرا بدعم الابتكار و نقل و تسويق التكنولوجيا ، واضافت " عبد الرشيد " أن منذ عام ٢٠١٣ تم إطلاق مبادرة إنشاء مكاتب لدعم الابتكار و نقل و تسويق التكنولوجيا بالجامعات و المراكز البحثية ، منوهة إلى أن منذ عام 2016 كان هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوجيه جميع الشباب بالجامعات للمشروعات الريادية والعمل الحر ، مشيرةً إلى أن هناك مايقرب من ( 60 ) مكتبا لريادة الأعمال على مستوى محافظات الجمهورية.

وفى نهاية الفاعليات تم تنظيم مسابقة بين المشاركين وقام الدكتور مهندس إيهاب ابوبكر السحيلي رئيس مجلس ادارة مركز التميز العلمى والتكنولوجي والأستاذ الدكتور فوزي إبراهيم عبد الغنى عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والدكتورة وفاء عبد الرشيد المدير التنفيذي لنوادى ريادة الاعمال والإبتكار بتسليم الجوائز للفائزين.

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