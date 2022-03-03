عودة الأجواء الشتوية.. "الأرصاد": نشاط للرياح يصل لـ50 كم بالساعة.. فيديو

قالت منار غانم المتحدث الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، لافتة إلى أن أمس كان ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت "غانم"، خلال حوارها بنشرة الأخبار، المذاعة على فضائية دى أم سى، إنه من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة اليوم 20 درجة مئوية.

وأشارت المتحدث الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أننا سنعود مرة أخرى إلى الأجواء الشتوية خلال فترة النهار، وخلال فترات الليل الطقس يكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية.

وتابع المتحدث الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح اليوم ما بين الـ 40 والـ 50 كيلو متر بالساعة، وهو ما يساعد على إحساسنا أكثر بانخفاض درجات الحرارة، وحذرت من عدم تخفيف الملابس والانخداع بالطقس الحار نهاراً.