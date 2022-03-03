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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تعاون بين جامعة الأزهر وبنك المعرفة المصري للنهوض والارتقاء بقطاع الدراسات العليا

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

عقدت جامعة الأزهر جلسة نقاشية بالتعاون مع ممثلي بنك المعرفة وقاعدة بيانات JOVE العلمية، ضمت عمداء ووكلاء الكليات، وذلك في إطار رؤية جامعة الأزهر للنهوض والارتقاء بقطاع الدراسات العليا والبحث العلمي، وفقا لتوجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

تعاون بين جامعة الأزهر وبنك المعرفة المصري

وصرح  الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بأن الاجتماع عقد برعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، موضحًا أن الهدف من اللقاء هو استعراض الإمكانات العلمية الموجودة بقاعدة بيانات JOVE؛ من أجل استخدامها في مقررات التدريس لطلاب الدراسات العليا، لافتًا إلى أن اللقاء بحث كيفية الإفادة من التجارب المعملية المصورة والمعامل الافتراضية الموجودة بقاعدة البيانات. 

وأضاف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن اللقاء أسفر عن بدء تفعيل الاستخدام لقاعدة بيانات JOVE عن طريق بنك المعرفة المصري في الدراسات العليا والبحوث، مع تجهيز جدول للدورات التدريبية للقطاعات العملية حسب مختلف التخصصات العلمية؛ للوصول إلى أفضل إفادة منها.

الأزهر جامعة الأزهر بنك المعرفة المصري رؤية مصر 2030 الدراسات العليا والبحث العلمي التخصصات العلمية

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