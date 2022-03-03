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أستاذ لغات شرقية: الشاعر الهندي طاغور زار مصر والتقى بطه حسين وشوقي

الدكتورة رانيا فوزي
الدكتورة رانيا فوزي رئيس قسم اللغات الشرقية

قالت الدكتورة رانيا فوزي رئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب في جامعة عين شمس، إن الشاعر الهندي طاغور زار مصر عام 1926 والتقى بطه حسين وأحمد شوقي وغيرهما من الأدباء والكتاب، وحدثت حوارات كثيرة بينهم وبخاصة أن هذه الفترة كانت تعاني فيها الهند من فتن طائفية، وكان هذا الأمر كان من أهم ما جرى تناوله مع المفكرين المصريين.

 

وأضافت فوزي خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي في حلقة اليوم من برنامج "في مساء مع قصواء"، أنه كان يتجول حول العالم والتقى أينشتين، وهذا الانتقال من مكان لآخر جعله يلتقي بشكل مباشر بالمفكرين والأدباء والشعراء والعلماء الذين كانوا ينقلون تجربته ومنبهرين بها بسبب حبه للإنسانية.

 

وتابعت: "عندما حصل على جائزة نوبل، كان المرشح أمامه الروائي الروسي العالمي تولستوي، وهو ما يؤكد أن أشعاره كان فيها جانب إنساني عالمي جعل اللجنة المسؤولة عن منح الجائزة تفضله على كاتب بحجم تولستوي، فقد كان دائم التعبير عن الحب الإنساني والتصوف وأن التجربة الإنسانية واحدة ويجب نبذ الخلافات في الجنس والعرق".
 

 

 

رانيا فوزي قسم اللغات الشرقية عين شمس

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