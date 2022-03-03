لقاء أدبى وأمسية شعرية.. كواليس فعاليات اليوم الثانى بمؤتمر الأقليم الأدبى

يواصل المؤتمر الأدبى للإقليم الادبي المراغة بسوهاج لدورته الحادية والعشرون، بمحافظة سوهاج، والذي يستمر حتى 4 مارس 2022وهو بعنوان "الانفتاح الثقافى وأثره فى الهوية" برئاسة الشاعر سعد عبد الرحمن، وأمين عام المؤتمر الدكتور مصطفى رجب.

يأتي اللقاء الأدبى والأمسية الشعرية بفعاليات اليوم الثانى على التوالى بمؤتمر الأقليم الأدبى المراغة بسوهاج، تحت رعاية د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، و الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه ومسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، والحرص على تأكيد الهوية الفكرية والأدبية.

ويواصل المؤتمر فعاليات اليوم الثانى الخميس الموافق 3 مارس ، حيث عقد لقاء شعرى بالمراغة ، بدأ أوفى الأنور بكلمة الإفتتاح حيث قدم رؤية جوهرية حول عنوان المؤتمر "الانفتاح الثقافي واثره في الهوية" ودور الأدباء فى ترسيخ الهوية.

أعقبها أمسية شعرية أدارها شريف الهاشمي، ثم قدم محمد محمدين رئيس نادي أدب المراغه كلمة ترحيبية بالسادة الضيوف، وتبارى الشعراء بالعديد من القصائد التى تنوعت بين الفصحى والعامية منهم الشاعر محمد خلف الردان وقصيدة بعنوان "اتصدقين تزوجت منذ عام فقط"، والشاعر محمد علام قصيدة بعنوان "سوهاج شمس الحضارة".

وقدم الشاعر محمد ابوطالب قصيدة بعنوان "اخر نكتة"، والشاعر أحمد عزيز الدين قصيدة بعنوان "ابحرت عيناكي"، الشاعر حسين عبد المنعم ومضات شعرية امرأة تختلف إرفع رأسك لا تبتأس، والشاعرة منار الحفني قصيدة بعنوان" إقلب الصفحة"، الشاعر أحمد كامل قصيدة بعنوان "قمر وشمس تائهة"، الشاعر سفيان صلاح قصيدة بعنوان "البنت التي جاءت متأخرة".



وألقى الشاعر وليد حشمت قصيدة بعنوان "نداء المحبين"، الشاعر سيد عبد اللطيف قصيدة بعنوان "ماذا يعني الحب"، الشاعر محمد محمدين قصيدة في مدح رسول الله، الشاعر محمد رشدي قصيدة بعنوان "كن إيجابيا ولو مرة" الشاعر ماهر مهرانة، الشاعر جمال ابو سمرة ، ثم قدم الشاعر شريف الهاشمي قصيدة "نجمة الليل" وقصيدة عموديه .



أعقبها فقرة الانشاد الديني حيث قدمت الفرقة العديد من الإبتهالات منها "ايه العمل يااحمد، قمر سيدنا النبي، الله الله على نور رسول الله" والفرقة بقيادة خالد حبشي.



كما عقدت ندوة قصصية بقصر ثقافة سوهاج أدارها الأديب محمد عبد المطلب، وبحضور كوكبة من الأدباء والكتاب والمبدعين، حيث قدموا مجموعة من القصص القصيرة الخاصة بهم حيث قدمت الدكتورة فوزية أبو النجا قصة بعنوان بوكيه، ودوائر الجمال وغيرها وذلك بمشاركة مجموعة من الأدباء بقصصهم.

وقدم سعد عبد الرحمن رئيس المؤتمر تعليق على ما استمع من القصص والأقاصيص التى قدمت فى الندوة، وذلك بحضور مدير عام النشر بالهيئة، ونخبة من الأدباء والكتاب والعديد من مديرى الإدارات بالإقليم .