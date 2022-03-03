عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لقاء أدبى وأمسية شعرية.. كواليس فعاليات اليوم الثانى بمؤتمر الأقليم الأدبى

من فعاليات اليوم
من فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الأدبي

يواصل المؤتمر الأدبى للإقليم الادبي المراغة بسوهاج لدورته الحادية والعشرون،  بمحافظة سوهاج، والذي يستمر حتى 4 مارس 2022وهو بعنوان "الانفتاح الثقافى وأثره فى الهوية" برئاسة الشاعر سعد عبد الرحمن، وأمين عام المؤتمر الدكتور مصطفى رجب.

 

يأتي اللقاء الأدبى والأمسية الشعرية بفعاليات اليوم الثانى على التوالى  بمؤتمر الأقليم الأدبى المراغة بسوهاج، تحت رعاية د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، و الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه ومسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، والحرص على  تأكيد الهوية الفكرية والأدبية.

txt

لبحث سبل التعاون.. رئيس جامعة سوهاج يستقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

txt

وزيرة البيئة: شرم الشيخ تستعد على قدم وساق لاستقبال وفود مؤتمر المناخ

 

ويواصل المؤتمر فعاليات اليوم الثانى الخميس الموافق 3 مارس ، حيث عقد لقاء شعرى بالمراغة ، بدأ أوفى الأنور بكلمة الإفتتاح حيث قدم رؤية جوهرية حول عنوان المؤتمر "الانفتاح الثقافي واثره في الهوية" ودور الأدباء فى ترسيخ الهوية.

 

أعقبها أمسية شعرية أدارها شريف الهاشمي، ثم قدم محمد محمدين  رئيس نادي أدب المراغه كلمة ترحيبية بالسادة الضيوف، وتبارى الشعراء بالعديد من القصائد التى تنوعت بين الفصحى والعامية منهم الشاعر  محمد خلف الردان وقصيدة بعنوان "اتصدقين تزوجت منذ عام فقط"، والشاعر محمد علام قصيدة بعنوان "سوهاج شمس الحضارة".

 

وقدم الشاعر محمد ابوطالب قصيدة بعنوان "اخر نكتة"، والشاعر أحمد عزيز الدين قصيدة بعنوان "ابحرت عيناكي"، الشاعر  حسين عبد المنعم ومضات شعرية امرأة تختلف إرفع رأسك لا تبتأس، والشاعرة منار الحفني قصيدة بعنوان" إقلب الصفحة"، الشاعر أحمد كامل قصيدة بعنوان "قمر وشمس تائهة"، الشاعر سفيان صلاح قصيدة بعنوان "البنت التي جاءت متأخرة".


وألقى الشاعر  وليد حشمت قصيدة بعنوان "نداء المحبين"، الشاعر  سيد عبد اللطيف قصيدة بعنوان "ماذا يعني الحب"، الشاعر محمد محمدين قصيدة في مدح رسول الله، الشاعر  محمد رشدي قصيدة بعنوان "كن إيجابيا ولو مرة" الشاعر ماهر مهرانة، الشاعر جمال ابو سمرة ، ثم قدم الشاعر شريف الهاشمي قصيدة "نجمة الليل"  وقصيدة عموديه .


أعقبها فقرة الانشاد الديني حيث قدمت الفرقة العديد من الإبتهالات منها "ايه العمل يااحمد، قمر سيدنا النبي، الله الله على نور رسول الله" والفرقة بقيادة خالد حبشي.


كما عقدت ندوة قصصية بقصر ثقافة سوهاج أدارها الأديب محمد عبد المطلب، وبحضور كوكبة من الأدباء والكتاب والمبدعين، حيث قدموا مجموعة  من القصص القصيرة الخاصة بهم حيث قدمت الدكتورة فوزية أبو النجا قصة بعنوان بوكيه، ودوائر الجمال وغيرها وذلك بمشاركة مجموعة من الأدباء بقصصهم.

 

وقدم  سعد عبد الرحمن رئيس المؤتمر تعليق على ما استمع من القصص والأقاصيص التى قدمت فى الندوة، وذلك بحضور مدير عام النشر بالهيئة، ونخبة من الأدباء والكتاب والعديد من مديرى الإدارات بالإقليم .

قصور الثقافة وزير الثقافة إيناس عبد الدايم رئيس الإدارة المركزية محافظة سوهاج الثقافة أمسية شعرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

استشاري الصناعات الغذائية: بودرة الكنافة تستخدم في صناعة البسكويت وتسبب أمراض خبيثة..فيديو

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

اتفاق روسي أوكراني بوقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين

مستشار الرئيس : استمرار منع موائد الرحمن في رمضان 2022 |فيديو

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. فيديو

ترشيحاتنا

للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. طرح جديد للإسكان بمدينة بدر بمقدم 35 ألف جنيه

عقوبات ومكافآت.. قرارات إدارة الإسماعيلي لتصحيح المسار

رئيس الشيوخ: مصر حريصة على دعم علاقاتها مع جميع الدول الأفريقية..صور

محمد صلاح متأثرا: لو مت اليوم سأكون حققت كثيرا من أمنياتي

محمد صلاح: شرف لي ارتداء قميص مصر..وهناك مباراة لن أنساها

مادة كيميائية حارقة.. تحذير من وصفة محظورة في صناعة الكنافة الرمضانية |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفها النقاد بصاروخ الفن الصاعد.. كم عدد الرجال في حياة سهير رمزي وأقرب أزواجها إليها؟

هل يفعلها ويشتري نادي تشيلسي؟.. من هو رجل الأعمال المصري لطفي منصور؟

الشتاء راجع تاني.. الأرصاد الجوية تكشف سبب التقلبات وحالة طقس الجمعة

طريقة تخليل البصل استعدادا لشهر رمضان

فيديو

إحالة الدكتور مبروك عطية والإعلامي شريف عامر للتحقيق.. تعرف على السبب.. فيديو جراف

تخلى عنها .. تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم و المنتج هشام جمال

المحكمه تعطي لقب "عزباء" لكيم كارداشيان

لم ينفذ الحكم.. إنهاء قضية مذبحة المرج ووفاة الأب قاتل أبنائه الثلاثة|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ