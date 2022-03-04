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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. البحوث الفلكية: لم يثبت وجود كائنات فضائية أو حياة أخرى خارج الأرض.. ورئيس جامعة عين شمس يستقبل الوزير المفوض التعليمي لسفارة الصين

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

في حوار خاص .. مدير معهد إعداد القادة يكشف معايير اختيار الطلاب المشاركين.. وخطة تمكين الفتاة الجامعية فيها وأبرز إنجازات العام الحالي | فيديو

 

أجرى موقع صدى البلد الاخباري حوارا خاصا مع الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالى و البحث العلمى

ممدوح مهدي يستقبل نقيب الأطباء لبحث أوجه التعاون بين جامعة حلوان والنقابة

 

استقبل اليوم  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء وذلك بحضور و الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة و الدكتورة امنية يحيي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عبد العزيز  مدير مركز الاستشارات المعمارية والفنون التشكيلية واعمال الترميم.

رئيس جامعة عين شمس يستقبل الوزير المفوض التعليمي لسفارة الصين

 

استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، اليوم الخميس، الوزير المفوض التعليمي لسفارة جمهورية الصين الشعبية وانغ شين قانغ.

البنزين خلص.. البحوث الفلكية يكشف سبب احتمالية اصطدام صاروخ فالكون بالقمر

 


قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن صاروخ فالكون الفضائى التابع لشركة “سبيس إكس” والمملوكة من قبل الملياردير الشهير “آيلون ماسك”، والذى سوف يصطدم أجزاء منه مع القمر

البحوث الفلكية: لم يثبت وجود كائنات فضائية أو حياة أخرى خارج الأرض


كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حقيقة وجود كائنات فضائية أو وجود أى حياة فى الفضاء غير المتواجدة على كوكب الارض .

بقرار وزاري.. بدء الدراسة ببرنامج اللغة الإنجليزية والترجمة التخصصية المميز بآداب المنوفية

 

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية صدور القرار الوزاري للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ببدء الدراسة ببرنامج "اللغة الانجليزية والترجمة التخصصية"

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