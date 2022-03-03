ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تحتفل بعيد ميلاده .. شاهد

احتفلت مي إبنه الفنان أبو زهرة، بعيد ميلاده الـ 88، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على "فيس بوك" وعلقت قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبى، ربنا يبارك فى عمرك، ويديك الصحة".

وكشفت سحر أبو زهرة، ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن كواليس مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطمئنان عن الحالة الصحية لوالدها.

وقالت سحر أبو زهرة خلال تصريحات خاص لـ "صدى البلد": "تلقينا مساء أمس مكالمة من مكتب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطمئنان على حالة والدى الصحية".

وأضافت سحر أبو زهرة: "تحدث السيد الرئيس السيسي إلى والدي وأخبره بأنه أحد رموز الفن فى مصر وتمنى له الرئيس السيسي الشفاء العاجل".