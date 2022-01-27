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إلهام أبو الفتح
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فن

تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي مع عبد الرحمن أبو زهرة

عانى الاكتئاب حتى مكالمة الرئيس.. ماذا قال السيسي لـ عبد الرحمن أبو زهرة؟|خاص

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى والفنان عبد الرحمن أبو زهرة

كشفت سحر أبو زهرة، ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن كواليس مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطمئنان عن الحالة الصحية لوالدها. 

وقالت سحر أبو زهرة خلال تصريحات خاص لـ "صدى البلد": "تلقينا مساء أمس مكالمة من مكتب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطمئنان على حالة والدى الصحية". 

وأضافت سحر أبو زهرة: "تحدث السيد الرئيس السيسي إلى والدي وأخبره بأنه أحد رموز الفن فى مصر وتمنى له الرئيس السيسي الشفاء العاجل". 

وكشفت سحر أبو زهرة، أن والدها الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، كان يعانى من حالة اكتئاب شديدة وعدم القدرة على الحركة، ولكن مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفعت من روحه المعنوية، وغيرت من حالته للأفضل بشكل كبير. 

وتابعت سحر أبو زهرة : "حالة والدى الصحية الآن في تحسن ملحوظ وسيجري مسحة منتصف الأسبوع المقبل للاطمئنان على حالته ".

وأعربت "أبو زهرة"، عن شكرها للرئيس السيسي، ودعمه الكبير للفن والفنانين رغم المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه.

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في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة عبد الرحمن أبو زهرة

أسرة عبد الرحمن أبو زهرة تتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى 

وكان نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أعرب عن شكره لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد تواصله معهم للاطمئنان على صحة والده.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "تشكر عائلة الفنان عبد الرحمن ابوزهرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه اللمسة الإنسانية واللفتة الجميلة باتصاله التليفوني اليوم للاطمئنان على الوالد وعلى صحته والتحدث إليه مما كان له اكبر الاثر الايجابي على معنوياته".

إصابة نجل عبد الرحمن أبو زهرة 

أعلن أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة إصابته بفيروس كورونا، بعد أيام من شفاء والده وعودته إلى المنزل وتلقيه العلاج اللازم في أحد المستشفيات.

ونشر أحمد أبو زهرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك نتائج تحاليل فيروس كورونا الخاصة به والتي جاءت إيجابية، مع ارتفاع درجة حرارته، وعلق على الصور قائلا:" بقالي سنتين منتظر اليوم ده.. لا وأنا اللي كنت راجع على فيينا علشان اخد التطعيم.. قمت واخد كورونا نفسها بس للأسف متخيلتش الحرارة توصل للدرجة دي".

ونصح أحمد أبو زهرة أي شخص اختلط به خلال الأسبوع الماضي في كييف أو فيينا أو بودابست ضرورة إجراء تحليل فيروس كورونا للاطمئنان على حالته. 

عبد الرحمن أبو زهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ابنه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

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