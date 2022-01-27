إنسانية الرئيس السيسي مع نجوم الفن| مكالمة عبد الرحمن أبو زهرة الأحدث.. تكفل بعلاج شريف دسوقي وعلي حميدة

مواصلة لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بشكل عام، ودعمه للفن والفنانين تقديرًا لدور القوة الناعمة في تشكيل فكر المجتمع؛ فيؤكد الرئيس بين الحين والآخر على هذه الجهود، ويقدم الدعم المعنوي والرعاية لنجوم أثروا الحياة الفنية.

ونرصد فى التقرير التالى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الملف الفنى ومواقفه الإنسانية ودعمه للفنانين فى أزمتهم الصحية:

عبد الرحمن أبو زهرة

توجه نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بالشكر لرئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تواصله معهم للإطمئنان على صحة والده.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: «تشكر عائلة الفنان عبد الرحمن ابوزهرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي هذه اللمسة الانسانية واللفتة الجميلة بإتصاله التليفوني اليوم للاطمئنان علي الوالد وعلي صحته والتحدث اليه مما كان له اكبر الاثر الايجابي علي معنوياته».

الفنان شريف دسوقى

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتماما كبيرا بحالة الفنان شريف دسوقى، الذى كان قد تعرض لأزمة بتر إحدى ساقيه بسبب إصابته بمرض السكرى.

واطمأن الرئيس، على الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي عبر اتصال هاتفي، كما وجه بتوفير الرعاية اللازمة له على نفقة الدولة.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف معاش إستثنائي للفنان شريف دسوقى.



الفنانة فاطمة كشري

تعرضت الفنانة فاطمة كشري، الأكثر شهرة في عالم الكومبارسات لوعكة صحية بسبب خطأ طبي فادح.

بدأت القصة عندما شعرت فاطمة كشري بإعياء شديد وخضعت لعملية ، وبعد مرور 4 أيام على الجراحة، فوجئت بوجع غريب يشبه الورم بجانب مكان العملية، فذهبت إلى الطبيب وخضعت لعملية جراحية أخرى.

وناشدت الفنانة فاطمة كشرى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد تدهور حالتها الصحية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بعلاج الفنانة فاطمة كشري على نفقة الدولة.



الفنان سمير غانم

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على نعى الفنان سمير غانم من خلال تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى : "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا ".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى :"ميراث عظيم من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية".

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي: "فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع".

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق اسم الفنان سمير غانم علي الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، والمتقاطع أعلي الطريق الدائري.



الفنانة ياسمين عبد العزيز

تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز، لمضاعفات عديدة بعد إجراء عملية جراحية اضطر الأطباء على أثرها لإزالة جزء من الأمعاء.

وتعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لتدهور تام فى حالتها الصحية الأمر الذى صرح به زوجها الفنان أحمد العوضى .

وبعد ساعات من الإعلان عن مرضها وتواجدها في العناية المركزة، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أزمة الوضع الصحي للفنانة ياسمين عبد العزيز.



الفنان علي حميدة

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم علاج الفنان الراحل علي حميدة، بمعهد ناصر بعد تدهور حالته الصحية حيث قامت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بعمل اللازم تجاه حالته الصحية وذلك بتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه.