عاجل
حدث ليلا.. تفاصيل إصابة منة شلبى بكورونا.. الصحة: تسجيل 1910 حالة.. غرق سفينة لبنانية بسبب الأحوال الجوية أخبار الرياضة.. موعد مباراة مصر والمغرب في أمم أفريقيا.. جمال علام: هناك العديد من الشائعات أثيرت حول المنتخب أخبار الفن| إصابة منة شلبي بـ فيروس كورونا.. تعليق منى زكي على لعبة فيلم أصحاب ولا أعز حجازي متقال: الغناء الصعيدي تحديدا خارج مصر بيكون في تفاعل من الجمهور أبوزينب: اعتزال الحريري للحياة السياسية إنذار أخير في وجه المنظومة الحاكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنسانية الرئيس السيسي مع نجوم الفن| مكالمة عبد الرحمن أبو زهرة الأحدث.. تكفل بعلاج شريف دسوقي وعلي حميدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

مواصلة لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بشكل عام، ودعمه للفن والفنانين تقديرًا لدور القوة الناعمة في تشكيل فكر المجتمع؛ فيؤكد الرئيس بين الحين والآخر على هذه الجهود، ويقدم الدعم المعنوي والرعاية لنجوم أثروا الحياة الفنية. 

ونرصد فى التقرير التالى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الملف الفنى ومواقفه الإنسانية ودعمه للفنانين فى أزمتهم الصحية:

txt

في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة عبد الرحمن أبو زهرة

txt

أخبار الفن| في اتصال هاتفي .. الرئيس السيسي يطمئن على صحة عبد الرحمن أبو زهرة .. إصابة أرملة أحمد راتب بـ أوميكرون

عبد الرحمن أبو زهرة 

توجه نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بالشكر لرئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تواصله معهم للإطمئنان على صحة والده.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: «تشكر عائلة الفنان عبد الرحمن ابوزهرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي هذه اللمسة الانسانية واللفتة الجميلة بإتصاله التليفوني اليوم للاطمئنان علي الوالد وعلي صحته والتحدث اليه مما كان له اكبر الاثر الايجابي علي معنوياته». 

 

الفنان شريف دسوقى

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتماما كبيرا  بحالة الفنان شريف دسوقى، الذى كان قد تعرض لأزمة بتر إحدى ساقيه بسبب إصابته بمرض السكرى.

واطمأن الرئيس، على الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي عبر اتصال هاتفي، كما وجه بتوفير الرعاية اللازمة له على نفقة الدولة.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف معاش إستثنائي للفنان شريف دسوقى.


الفنانة فاطمة كشري 

تعرضت الفنانة فاطمة كشري، الأكثر شهرة في عالم الكومبارسات لوعكة صحية بسبب خطأ طبي فادح.

بدأت القصة عندما شعرت فاطمة كشري بإعياء شديد وخضعت لعملية ، وبعد مرور 4 أيام على الجراحة، فوجئت بوجع غريب يشبه الورم بجانب مكان العملية، فذهبت إلى الطبيب وخضعت لعملية جراحية أخرى.

وناشدت الفنانة فاطمة كشرى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد تدهور حالتها الصحية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بعلاج الفنانة فاطمة كشري على نفقة الدولة.
 

الفنان سمير غانم 

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على نعى الفنان سمير غانم من خلال تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى : "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا ".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى :"ميراث عظيم من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية".

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي: "فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع".

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق اسم الفنان سمير غانم علي الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، والمتقاطع أعلي الطريق الدائري.


الفنانة ياسمين عبد العزيز 

تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز، لمضاعفات عديدة بعد إجراء عملية جراحية اضطر الأطباء على أثرها لإزالة جزء من الأمعاء.

وتعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لتدهور تام فى حالتها الصحية الأمر الذى صرح به زوجها الفنان أحمد العوضى .

وبعد ساعات من الإعلان عن مرضها وتواجدها في العناية المركزة، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي،  في أزمة الوضع الصحي للفنانة ياسمين عبد العزيز.


الفنان علي حميدة 

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم علاج الفنان الراحل علي حميدة،  بمعهد ناصر بعد تدهور حالته الصحية حيث  قامت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بعمل اللازم تجاه حالته الصحية وذلك بتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي عبد الرحمن أبو زهرة شريف دسوقى فاطمة كشرى سمير غانم

موضوعات متعلقة

رؤوف عبد العزيز يدخل بمسلسل سوشيال إلى مرحلة المونتاج

في ذكرى رحيل محمود إسماعيل | قصة وفاة المعلم سلطان عاشق سمارة

سيناريست نجيب محفوظ| محسن زايد شارك بالحرب وكتب للسياسة

خاص| تفاصيل إصابة منة شلبي بـ فيروس كورونا

هاني رمزي وأشرف عبد الباقي يحتفلان بفوز مصر مع خالد تاج الدين

قطة السينما المصرية| ليلى علوي.. أحبها فاروق الفيشاوي وأحرجها ابنها على الهواء

«العين السينمائي».. يؤكد ويوثق دعمه لصناع السينما

بعد إزالة سينما فاتن حمامة.. محطات في رحلة سيدة الشاشة العربية الفنية

ترشيحاتنا

المستشار الإعلامي لسفارة الأردن بالقاهرة ناعيا ياسر رزق: فقدنا قامة مصرية عربية

سعر ومواصفات نيسان صني موديل 2022 في مصر

بعد التراجع 7 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 27-1-2022

موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

في عيد ميلاد هشام سليم | قصة التحول الجنسي لابنته واتهامها بالشذوذ

قمة ربع نهائي أمم أفريقيا.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس الأمم الافريقية

تعمل بالبنزين والغاز طبيعي.. الإنتاج الحربي تقدم مركبة خفيفة بديل لـ«التوك توك»

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

على السواحل الشمالية والقاهرة.. مفاجأة في طقس الأيام القادمة يكشفها خبير ارصاد

في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة عبد الرحمن أبو زهرة

بعد التراجع 7 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 27-1-2022

تصفيات كأس العالم.. أشرف صبحي: تواصلت مع وزير الداخلية لزيادة الجماهير أمام السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

كفاية كذب وتضليل.. حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحاته عن ملابس منى زكي.. فيديو

فيديو جراف.. نصائح مهمة من وزارة الصحة لمواجهة برودة الجو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ