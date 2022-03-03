مصرية عائدة من أوكرانيا: كنت عايزة أسجد على أرض المطار فور وصولي..فيديو

قالت ميرنا حجازي، إحدى المصريات العائدات من أوكرانيا، إنه تم ضرب المواقع العسكرية في أوديسا فقط، وبناء على تعليمات السفارة المصرية في أوكرانيا توجهنا إلى رومانيا.

وأضافت ميرنا حجازي، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن السفارة المصرية حذرتنا من الدخول إلى مولدوفا، وجمعنا باصات وتحركنا من مدينة أوديسا بوجود 23 طالبا مصريا".

وتابعت إحدى المصريات العائدات من أوكرانيا، أنه وصلنا إلى الحدود الأوكرانية، بعد 14 ساعة على الرغم من أن المسافة لا تتجاوز 5 ساعات من تحركنا من اوديسا، ومن هناك تمت المجهودات التى قامت بها السفارة المصرية .

وأشارت ميرنا حجازي إلى أنه تم توفير جميع الإمدادات اللازمة لنا ووصلنا الحدود الساعة 5 صباحا، وحصلنا على ختم دخول لدخول رومانيا.

وأكدت إحدى المصريات العائدات من أوكرانيا، أنه بمجرد عودتي إلى مصر كنت عايزة أسجد على أرض المطار.