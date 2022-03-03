زوجة رامى صبري عن أغنيته الرجاله: اللى فى الأغنية غير منطبق عليه..فيديو

علقت زوجة المطرب رامى صبري، على أغنية زوجها الرجالة" وقالت :" اللى فى الأغنية غير منطبق على زوجها" مؤكدة أن زوجها طيب، وبياخد وبيدي، وليس من الرجال الصعبة.

واستغرب رامى صبري من حديث زوجته خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع على قناة سي بي سي.

وقال رامى أن زوجته فى بعض الأوقات يقوم بعمل أغانى ولا تلقى إعجاب من زوجته، و تحقق نجاح كبير.

وتابع أنه يجهز لـ أغنية جديدة، و زوجته ترفض تلك الأغنية، ولا ترغب فى طرحها.

وأكد أن هناك مشكلة بينه وبين زوجته بسبب الأغاني.

وكشف أن أغنيته " انا بعترفلك عجباني" كانت زوجته رافه لها فى البداية وبعد الغناء أصبحت تحبها، وقام رامى بغنائها.