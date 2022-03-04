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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن عن توفير 3 منح ماجستير دراسية في موسكو .. تفاصيل

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت المكتب الثقافى المصـرى بموسكو بأن هيئة Ros atom الحكومية تعلن عن المنح الدراسية لدرجة الماجستير والدراسات العليا فى البرامج التعليمية المشتركة لتأهيل الكوادر المصـرية للعمل فى مشروع المحطة النووية ” الضبعة”.

واوضحت أنه قد تم الإتفاق على توفير 3 منح ماجستير دراسية تمويل كامل باللغة الإنجليزية ( دراسة + سكن + مصروف شهرى) فى جامعة تومسك للتكنولوجيا الحكومية لدة عامين ولا يشترط تقديم اختبار مستوى اللغة الإنجليزية حيث سيتم من قِبل جهة الإيفاد وذلك فى التخصصات الآتية:
– Nuclear power plants
-Nuclear engineering
-materials for nuclear applications
-high energy physics and astrophysics.
– Nuclear power engineering.
-materials design and engineering.
– Nuclear medicine.
Nuclear safty.-

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واشارت إلى أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
http://www.education-in-russia.com
وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.
 

التعليم العالي المنح الدراسية الماجستير والدراسات العليا برامج التعليمية المشتركة تأهيل الكوادر المصـرية للعمل فى مشروع المحطة النووية ” الضبعة” الضبعة المحطة النووية

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