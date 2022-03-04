عباءة أنيقة.. رحاب الجمل تخطف الأنظار بإطلالة تبرز جمالها

حرصت الفنانة رحاب الجمل، على مشاركة جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة شتوية.

وظهرت رحاب الجمل، بإطلالة انيقة، خطفت بها الأنظار، مرتدية عباءة مطرزة باللون الاحمر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الجذاب مع احمر شفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة رحاب الجمل، كانت مسلسل «شقة 6» مع النجمة روبي، والذي تم عرضه علي إحدى المنصات الرقمية في شهر أغسطس 2021.

وشاركهم العمل الفني عدد كبير من النجوم، من بينهم «صلاح عبد الله، أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، ملك قوره، سماء إبراهيم، فيدرا»، وغيرهم من الفنانين.

المسلسل من إخراج محمود كامل، وتأليف مصطفي يوري وسعاد القاضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار رعب، حيث يتفاجأ سكان العقار بحدوث أشياء غريبة ومخيفة بشقة 6.