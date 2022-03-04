تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ السوداني قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي يوم السبت المقبل لمتابعه مباراة الفريق أمام نظيره المريخ السوداني في إطار الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتعويض الهزيمة في المباراة الماضية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 على أرضه بإستاد القاهرة الدولي، كما أن الأهلي لم يحقق أي فوز حتى الآن في دور المجموعات بعد تعادله سلبيًا أمام الهلال السوداني خارج أرضه.

ويتصدر صن داونز المجموعة الأولى بـ 7 نقاط بعد خوضه لثلاث مباريات، فيما يأتي المريخ ثانيًا بـ 4 نقاط من مباراتين، ويملك الأهلي نقطة وحيدة في المركز الثالث، بينما يتذيل الهلال الترتيب بنقطة واحدة.

تاريخ مواجهات الأهلي مع المريخ السوداني

ولعب الأهلي مع المريخ السوداني ثماني مباريات أيضاً، منها ست مباريات في دوري أبطال إفريقيا، ومباراتان في بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس،

بدأت مواجهات الفريقين بمباراتي دور الـ32 لدوري الأبطال 1983 والتي كان الأهلي وصيفها، وآخرها في دور المجموعات في البطولة الماضية 2021، والتي فاز الأهلي بلقبها.

فاز الأهلي على المريخ في خمس مباريات وتعادل في مباراتين وفاز المريخ في مباراة واحدة، أحرز الأهلي 16 هدفاً وأحرز المريخ سبعة أهداف.

لم يصل المريخ للمباراة النهائية في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، لكنه فاز ببطولة إفريقيا لأبطال الكئوس 1989، وخسر نهائي كأس الكونفدرالية 2007.

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني

وتقام المباراة يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد السلام وي الأهلي يوم السبت المقبل ٥ مارس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

وتذاع مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة بي ان سبورت.

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

اعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، في المباراة التي تقام الساعة التاسعة من مساء غد السبت باستاد الأهلي we السلام، وهي مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

الخطيب يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة المريخ بدوري أبطال أفريقيا

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي حضور مران الفريق الأول لكرة القدم أمس بإستاد مختار التتش استعدادًا لمباراة دوري أبطال أفريقيا أمام المريخ السوداني المقرر إقامتها السبت.



وأجري لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي مسحة طبية جديدة عصر أمس الخميس، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.



ويعقد اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ويحضره بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق.

وخلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده في الثامنة مساء باستاد الأهلي we السلام يتحدث موسيماني وكابتن الفريق عن مباراة الفريق أمام المريخ السوداني، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

فيما يُقام المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لفريق المريخ وكابتن الفريق السوداني في الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة، باستاد الأهلي we السلام.