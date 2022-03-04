نيران زابوريجيا تعيد كارثة تشيرنوبل للأذهان|9 معلومات عن المحطة النووية الأكبر أوروبيا

حالة من الخوف الشديد عاشها العالم أجمع وجعلت الرئيس الأمريكي جو بايدن يتصل بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد تداول أنباء عن اندلاع النيران في محظة زابوريجيا للطاقة النووية، "أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا".

وبحث الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "القصف الروسي على محطة زابوريجيا النووية"، وفق ما ذكر مسؤول أميركي.

وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، الجمعة، أن الحريق الذي اندلع عند محطة زابوريجيا للطاقة النووية أتى على مبنى للتدريب، مؤكدة أن "النيران اندلعت خارج محيط المحطة، وقد تمت السيطرة على الحريق".

وأكد مدير محطة زابوريجيا النووية، أنه "تم تأمين الأمان الإشعاعي بالمحطة"، في حين أفادت السلطات الأوكرانية أن "الـسلامة النووية لمحطة زابوريجيا باتت مضمونة".

مفاعلات نووية

ماذا حدث بـ محطة زابوريجيا للطاقة؟

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية محلية - بأن رجال الإطفاء تمكنوا من الوصول إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، حيث "اندلعت النيران في مبنى إداري مخصص للتدريب"، مشيرة إلى إغلاق وحدة الطاقة الثالثة في المحطة، وأن وحدة الطاقة الرابعة هي التي تعمل فقط، مؤكدة أن ظروف السلامة من الإشعاع والحريق في محطة الطاقة النووية ضمن الحدود العادية.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من "خطر جسيم"، إذا أصيب مفاعل نووي في محطة زابوريجيا بالقصف، داعية إلى وقف استخدام القوة قرب محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدث باسم محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، قوله إن "مستويات الإشعاع لم تتغير عند المحطة التي شهد محيطها حريقا بعد هجوم للقوات الروسية".

وحذر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، ليلة الجمعة - في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات الصغيرة "تويتر" من استهداف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر "محطة للطاقة النووية في أوروبا".

وقال كوليبا في تغريدة على تويتر: "إذا انفجرت سيكون انفجارا أكبر بعشر مرات من تشرنوبيل!"، "حادثة نووية إشعاعية كارثية وقعت في المفاعل رقم 4 من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في يوم السبت 26 أبريل من عام 1986، قرب مدينة بريبيات في شمال أوكرانيا السوفيتية، وتعد أكبر كارثة نووية شهدها العالم".

وتزداد المخاوف من تهديد الاجتياح الروسي لأوكرانيا لسلامة محطات الطاقة النووية التي تنتشر في المدن الأوكرانية، وتعود إلى الحقبة السوفياتية في البلاد.

تشيرنوبل

المفاعلات الأوكرانية للطاقة النووية

وتمتلك أوكرانيا نحو 15 مفاعلاً نووياً تشمل ستة مفاعلات في الخدمة بمنطقة زابوريجيا، وثلاثة بمنطقة جنوب أوكرانيا، وأربعة بمنطقة ريفني، واثنين في خميلننيتسكي، كما تتولى الإشراف على المحطة النووية المعطلة في تشيرنوبل، وأربعة مفاعلات نووية خارج الخدمة.

وزابوريجيا، واحدة من أربع محطات نووية نشطة في أوكرانيا، وبها ستة مفاعلات، كل واحد بطاقة ألف ميجاواط، والمحطة شُيدت خلال فترة تشييد تشيرنوبيل، خلال الحقبة السوفيتية.

وفي تصريح لمسئول المصنع ورئيس عمليات زابوريجيا في العام 2016، قال إن "الكارثة التي وقعت في محطة تشيرنوبيل لا يمكن أن تحدث هنا لأن نوعية خزان المفاعلات مختلفة، هناك أيضا حاويات فوق كل مفاعل تمنع تسرب المواد المشعة في حالات الطوارئ،" لافتا: "مفاعل تشيرنوبيل كان معززا ببعض البلاطات الخرسانية فقط، وهذا لا يمنع خروج الإشعاع في الجو".

والحاويات هي قبة حمراء ورمادية فوق كل مفاعل نووي، قباب يُفترض أنها تقاوم تحطم طائرة وزلزال بقوة سبعة ريختر، لهذا السبب حين بدأ الصراع في شرق أوكرانيا عام 2014 "على مسافة 300 كم فقط من زابوريجيا"، لم يشعر العمال بأية مخاوف.

المحطات النووية

9 معلومات عن محطة زابوريجيا للطاقة

تقع في إنرغودار،على ضفاف خزان كاخوفكا بنهر دنيبر.

تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا ومن بين أكبر 10 محطات عالميا

تضم 6 مفاعلات نووية بالماء الخفيف VVER-1000 مضغوطة، كل منها يولد 950 ميجاوات كهربائية، لإجمالي خرج قدرة 5700 ميجاوات كهربائية.

تم تشغيل الخمسة الأولى على التوالي بين عامي 1985 و1989، والسادس في 1995.

تولد المحطة أكثر من خمس إجمالي الكهرباء المولدة في أوكرانيا.

وفي عام 2017، تم الانتهاء من أعمال التحديث في الوحدة 3، وفي 2021، تم الانتهاء من أعمال التحديث في الوحدة 5.

في مايو 2014، حاول 40 عنصرا مسلحا زعم أنهم يمثلون القطاع الأيمن الوصول إلى منطقة محطة الطاقة ووأوقفت الشرطة الأوكرانية الرجال قبل دخولهم إلى إنيرغودار.

ظلت الوحدة 1 إلى 4 تعمل في 25 فبراير 2022 ، بينما تم إغلاق الوحدتين 5 و 6.

تم إغلاق أحد المفاعلات الستة في المحطة مرتين في ديسمبر 2014.

11 معلومة هامة عن مدينة زاباروجيا

تقع المدينة في جنوب شرق أوكرانيا في مقاطعة زابوروجييه على مساحة تقدر بنحو 334 كم مربع، ويقارب عدد سكانها الحاليين 800 ألف نسمة.

عاش البشر في المنطقة منذ 3000 سنة وتاريخها الحديث بدأ في 1770 بعد بناء قلعة في المدينة.

حتى 1921 كانت المدينة تحمل اسم الكساندروفسك على اسم أحدى القلاع التي تم بناؤها في المدينة.

حاليا تحمل المدينة اسم زاباروجيا والذي يعني بشكل حرفي موقع المدينة خارج المنحدرات.

في الوقت الحالي تتمتع المدينة باقتصاد جيد جدا وتعد مركزا صناعيا مهما جدا في أوكرانيا.

المدينة حاليا تعتبر رابع أكبر مركز صناعي في البلاد ويوجد بها أكثر من 280 مؤسسة صناعية.

يوجد في زاباروجيا جامعتين وثلاث أكاديميات وعدد كبير من الكليات.

تعتبر المدينة محور كبير لتوليد الكهرباء ويوجد بها محطة لتوليد الكهرباء تولد ربع استهلاك البلاد.

يوجد في المدينة شجرة بلوط يعتقد أن تاريخها يعود إلى أكثر من 800 سنة.

تتمتع المدينة بمناخ قاري مع صيف دافئ وبشتاء معتدل مع متوسط .

أشهر الوجهات السياحية في المدينة تشمل المتحف التاريخي ومجمع زابوريزهيان سيش ومحطة دنيبر الكهرومائية وساحة زابوريزكا.