عطل كبير يضرب فيسبوك في روسيا

أفادت وسائل إعلام روسية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توقف عن العمل لدى مستخدمين كثير في روسيا.

وفي وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة روسيا بشن "حرب شاملة على حرية الإعلام والحقيقة" بحجبها منافذ الإعلام المستقلة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الحكومة الروسية تمنع مواطنيها من سماع أنباء الحرب في أوكرانيا.

وذكرت: "الحكومة الروسية تضيق أيضا على منصات تويتر وفيسبوك وإنستجرام التي يعتمد عليها عشرات الملايين من المواطنين الروس للوصول إلى معلومات وآراء مستقلة".

وأضافت أن الروس يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أيضا للتواصل مع بعضهم البعض ومع العالم الخارجي.

وتتواصل الغارات الجوية الروسية الأعنف منذ بدء العملية العسكرية، على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى، على غرار لفيف وأوديسا، صباح الخميس، وذلك وسط مناشدات من السلطات لسكان العاصمة تحديدا بالتوجه إلى الملاجئ، فيما قالت موسكو إن سيناريو الضغط على الزر النووي أمر مُروّع، لكنه لن يحدث أبدا.