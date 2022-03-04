عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اندلاع حريق في محطة زابورجيا النووية.. صور

صدى البلد

عرضت فضائية" العربية" مقطع فيديو يرصد لقطات لاندلاع حريق في محطة زابورجيا النووية.

وعلى صعيد آخر، عرضت فضائية "يورونيوز" فيديو يرصد الآلاف يشاركون في احتجاجات مناهضة للحرب الروسية على أوكرانيا من ميونخ لبرشلونة.

وأفاد الفيديو، بأن آلاف الأشخاص تجمعوا في ميونخ الألمانية احتجاجاً على الهجوم الروسي على أوكرانيا. 

وبحسب الشرطة الألمانية بلغ عدد المشاركين في المظاهرة 45000 مشارك في Königsplatz في وسط المدينة.

واحتشد الآلاف من الشبان في وسط مدينة برشلونة لدعم أوكرانيا ضد الغزو الذي شنته روسيا، ورفعوا شعارات تنتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحملوا يافطات كتب عليها "أوقفوا بوتين" و"أوقفوا الحرب".

وكان من بين المحتجين، العشرات من المواطنين الأوكرانيين والروس المناهضين لبوتين، ويعيشون في كاتالونيا.

 

روسيا أوكرانيا حريق بوتين محطة زابورجيا اخبار توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذروة الأحد.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية الأيام المقبلة

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

البحوث الفلكية تسجل هزتين أرضيتين شرق مدينة دهب

ساكن يقتل حارس عقار بعد زواجه بـ 4 أشهر.. رفض طلبه .. فيديو جراف

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

ترشيحاتنا

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

مؤسسة أبحاث أمريكية: إيران قادرة على إنتاج 4 قنابل نووية | تفاصيل

تسريبات.. مواصفات قياسية لـ هاتف سامسونج المخصص للشباب

توفير الاحتياجات اللوجيستية.. وزير الري يعقد أول اجتماع بالعاصمة الإدارية

ترفع فيه الأعمال.. كيف استعد النبي في شعبان لشهر رمضان؟

انطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" يومي 27 و28 مارس الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العرض الخاص لفيلم ديزني الجديد Turning Red بحضور بطلاته

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

العروس المتمردة.. كيف تسببت سناء يونس في وفاة فؤاد المهندس ولماذا رفضت إعلان زواجها من المليجي؟

وصفها النقاد بصاروخ الفن الصاعد.. كم عدد الرجال في حياة سهير رمزي وأقرب أزواجها إليها؟

فيديو

قصة وفاة طالب أثناء حصة الألعاب بمحافظة الشرقية .. فيديوجراف

ساكن يقتل حارس عقار بعد زواجه بـ 4 أشهر.. رفض طلبه .. فيديو جراف

من لديهم خبرة عسكرية.. الرئيس الأوكراني يطلق سراح السجناء.. فيديو جراف

رياح وأتربة.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة طقس الفترة المقبلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ