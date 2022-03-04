استاذ باطنة ومناعة: اللقاحات سر تراجع معدلات الإصابة بـ كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنه بخصوص تخفيف الإجراءات الاحترازية، كل دولة تتعامل مع هذا الموقف بقرارات خاصة بها حسب معدلات الإصابة والظروف الموجودة فيها، مؤكدًا أنه يجب أن يكون لدينا تعايش حذر مع الفيروس .

وأضاف عقبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صباح الخير يامصر" المُذاع على فضائية " الأولى المصرية"، أنه في ظل جائحة كورونا تعلم الكثيرون ضرورة الالتزام بأساليب الوقاية كغسيل اليدين والتباعد الاجتماعي والالتزام باتيكيت العطس والكحة، مردفًا أن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا يختلف من حالة شخص آخر ويجب أن يتبع الشخص بروتوكول علاجي حسب حالته الصحية.



وعلق عقبة على تراجع معدلات أعداد مرضى اشتباه كورونا بنسبة 41%، قائلًا:" بدأنا نبقى على الخط النازل لمعدل الإصابة بفيروس كورونا وخاصة في الموجة الخامسة"، معقبًا:" وزارة الصحة حاليًا تعلن عن أعداد إصابة أقل وخاصة خلال الإسبوع الماضي وهذا يدل على انحسار الموجة الخامسة".

وأضاف، أن حالة الفزع من الإصابة بفيروس كورونا التي كانت تصيب الأشخاص قلت كثيرًا عن السابق وذلك بفضل تلقي اللقاحات وهذا ساهم بشكل كبير في تقليل معدلات أعداد مرضى اشتباه كورونا.



وأوضح، أن الإصابة بالفيروسات التنفسية قلت كثيرًا مع تحسن الحالة الجوية بجانب إرشادات وزارة الصحة والتي ساعدت بشكل كبير في التوعية ضد كورونا، مؤكدًا أن اللقاحات ساهمت بشكل كبير في تقليل الإصابات ولكن هناك تخوف دائم من حدوث أي تحورات جديدة بالفيروس .



وأشار إلى ، أن هذه السلالات تظهر في مناطق تعاني من قلة الرعاية الصحية كالهند وجنوب إفريقيا والبرازيل والتي بالفعل ظهر منها معظم المتحورات الموجودة .

وتابع، أن الحكومة المصرية دائمًا ما تسعى للحصول على مل ماهو جديد من العلاجات وتوفيرها للمواطن المصري وهذاساهم في تقليل عدد المواطنين الذين يحتاجوا للعناية المركزة، مشيرًا، إلى أن معدلات الخروج من المستفيات بدأت في التزايد بشكل ملحوظ وانخفاض معدلات الإصابة.



