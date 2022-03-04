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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة الأحد وانخفاض الحرارة بشكل ملحوظ الأثنين.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوي، إن البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة مع استقرار الأجواء على مناطق الجمهورية كافة، وستزيد فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ودافئا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن مصر ستشهد بداية من الغد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى غدا 23، وبعد غد الأحد سيكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة وسنشهد موجة حارة مدتها يوم واحد ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، وبداية من يوم الإثنين ستنخفض الحرارة بشكل ملحوظ.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ مع دخول ساعات الليل ويكون الطقس شديد شديد البرودة على أنحاء الجمهورية كافة وبخاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم شهد تكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكونت في الساعات المتأخرة من الليل وتبدأ في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، ولم تكن مؤثرة على حركة الطرق والمرور.

وأشارت، إلى أن البلاد ستشهد اعتدالا في سرعات الرياح على مناطق الجمهورية كافة وهو ما سيؤدي إلى اعتدال حركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض والمتوسط.
 

 

 

 

 

الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة اشعة الشمس الصعيد شبورة

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