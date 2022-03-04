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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوكالة الذرية: مستعدون للذهاب إلى أوكرانيا وعقد اجتماع في تشيرنوبل

مدير الوكالة الدولية
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن الأوكرانيين هم من يديرون في الوقت الراهن محطة زابوريجيا النووية، لكن هذه المنشأة ومحطة تشيرنوبل تخضعان الآن لسيطرة الجيش الروسي.

وكالة الطاقة الذرية: الوضع في زابوريجيا مازال متوترا ويمثل تحديا| فيديو

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وأكد جروسي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أنه أعرب لروسيا وأوكرانيا عن استعداده للتوجه لتشيرنوبل في أسرع وقت ممكن، مضيفًا: "نقول للبلدين إنه يجب عدم المساومة على السلامة النووية".

 

وأشار إلى أنه تحدث مع المسؤولين الروس بشأن محطة زابوريجيا، موضحا أنه ينتظر ردا من روسيا وأوكرانيا بشأن عقد اجتماع في تشيرنوبل.

 

ونفى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أي تسرب إشعاعي من محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، عقب اندلاع الحريق بمبنى للتدريب قربها.

وقال جروسي إن مقذوفًا أصاب مبنى داخل موقع محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، لافتًا إلى أن هذا المكان ليس جزءا من المفاعل.

 

وأضاف أن الوضع في محطة زابوريجيا النووية لا يزال مقلقًا للغاية، مشيرًا إلى أن وحدة واحدة فقط منها تعمل بطاقة 60%.

وأوضح جروسي أن أجهزة رصد الإشعاع في محطة زابوريجيا النووية تعمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى إصابة شخصين من الطاقم الأمني بالمحطة جراء الحريق.

 

ولفت إلى أن ما تسعى إليه الوكالة الذرية هو الاتفاق على ألا تتعرض مبادئ العمل الآمن في المنشآت النووية الأوكرانية للخطر.

حريق في محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا

وأدى الحريق في محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا إلى تصاعد المخاوف العالمية من وقوع كارثة نووية محتملة، قبل إعلان السلطات إخماد النيران التي اندلعت في مبنى تدريب بالقرب من المحطة.

وحملت روسيا، اليوم الجمعة، أوكرانيا مسؤولية حريق محطة زابوريجيا النووية.

 

وحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوميين الأوكرانيين نفذوا محاولة استفزاز وحشية قرب محطة زابوروجيا النووية، وذلك بإضرام النار فيها.

وأضافت الوزارة الدفاع الروسية أن محطة زابوريجيا تحت سيطرة القوات الروسية وهي تعمل بشكل طبيعي.

ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نداء إلى أوروبا للمساعدة في أعقاب القصف الروسي لمحطة زابوريجيا النووية، متهمًا موسكو باللجوء إلى "الرعب النووي" والسعي "لتكرار" كارثة تشيرنوبل.

وكالة الطاقة الذرية: الوضع في زابوريجيا مازال متوترا ويمثل تحديا| فيديو

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