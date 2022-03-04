رغم اقترابها من سن الـ50 .. ما سبب رفض إليسا الزواج ؟

منذ أن ظهرت على الساحة عام 1998، يهوى سماع أغانيها الكثيرون في العالم العربي، إنها ملكة الإحساس الفنانة اليسا، التي تجعل من يسمع أغانيها يعيش داخل قصتها، ويشعر بكلماتها المتناغمة مع إحساسها أثناء الغناء.

ويتساءل الكثير عن سبب عدم إقبال المطربة إليسا على الزواج رغم مرورها بقصص حب مختلفة، ومع اقترابها من سن الـ 50، إلا أنها لا تزال لا تفكر في الزواج، فما السبب وراء ذلك؟

لماذا ترفض إليسا الزواج؟

على الرغم من اقتراب المطربة إليسا من عمر الـ 50 إلا أنها لم تتزوج بعد، موضحة في أحد اللقاءات التليفزيونية: « أفصل بين الحب والزواج سُئل أحد الفلاسفة مرة، كيف تعامل الزوجة العاقلة زوجها؟ فأجاب بـ (المرأة العاقلة لا تتزوج)».

وأضافت إليسا: « زمان كان الحب من الممكن أن تعيشه طوال الوقت مش شرط اتزوج، أنا أحب الرجل وبقوة ويجب أن أكمل نصفي الثاني، وأصبحت فكرة زواجي خارج تفكيري وتأخرت.. كانت أمي والأقارب عندما يتمنون لي الزواج كان والدي ضد هذا، فكان دائما يردد أنه يفرح بشهاداتها وعملها، وكان هذا الأفضل».

وقعت إليسا في الحب أكثر من مرة، لكنها لم تتزوج أيا من الذين وقعت في غرامهم، وأوضحت السبب قائلة: «كثير من الذين وقعت بحبهم حاولوا التقليل من شأني، المرأة لا تغار من نجاح زوجها، لكنه هو يغار».

إليسا

حياتها الشخصية

وُلدت المطربة إليسا في 27 أكتوبر عام 1972م، في لبنان، واسمها الحقيقي هو أليسار زكريا خوري، ونشأت في أسرة عربية مسيحية من الطبقة المتوسطة لأب لبناني كان شاعرًا وأديبًا يعمل في مهنة تدريس اللغة العربية، وأم سورية، ولديها أختان وثلاث أولاد.

مسيرتها الفنية

بدأت إليسا الغناء وهي في عمر التاسعة، من خلال الاشتراك في المناسبات الاجتماعية، وعندما بلغت السادسة عشر من عمرها شاركت في مسرحيات ساخرة للفنان الراحل وسيم طبارة، بالتمثيل والغناء، وتوالت بعد ذلك مشاركاتها في المسرح والتليفزيون، اللبنانية، ونالت الميدالية الفضية، ما شجعها على مواصلة الغناء.

أحيت إليسا العديد من الحفلات الغنائية على مدار عدة سنوات إلى أن أصدرت ألبومها الأول بدي دوب وهي في عمر السادسة والعشرين، حيث حقق الألبوم مبيعات كثيرة وأحتل المرتبة الأولى من حيث المبيع في العالم العربي فور صدوره، وظل متصدرًا في سوق الكاسيت منذ ديسمبر 1998م، إلى فبراير 1999م، ليتراجع ويحتل المرتبة الثانية بعد صعود ألبوم أحلى العيون.

توالت نجاحات المطربة إليسا وحققت شهرة واسعة في العالم العربي، وكان ألبوم «بدي دوب» سببا لظهور إليسا في مهرجان كان الدولي، لتصدر بعد ذلك ألبومها الثاني آخرتها معاك، الذي احتل أيضًا المرتبة الاولى في العالم العربي، وكان منافسًا للفنان محمد منير، الذي أصدر ألبومه في نفس التوقيت، وأطلقت فيما بعد العديد من الألبومات المميزة.