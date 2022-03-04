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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يصيب الرجال أكثر من النساء.. السمنة أبرز أسباب النقرس

السمنة من اسباب النقرس
السمنة من اسباب النقرس

تعد معرفة أسباب النقرس من الأشياء المهمة التى يجب على الجميع معرفتها ضمن المعلومات الصحية الأساسية لأنه من الأمراض الشائعة شكل كبير.
ووفقا لما جاء في موقع “ CDC” يحدث النقرس بسبب حالة تعرف باسم فرط حمض يوريك الدم  حيث يوجد الكثير من حمض اليوريك في الجسم. 

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 يصنع الجسم حمض البوليك عندما يكسر البيورينات الموجودة في جسمك والأطعمة التي تتناولها وعندما يكون هناك الكثير من حمض اليوريك في الجسم ، يمكن أن تتراكم بلورات حمض البوليك (يورات أحادية الصوديوم) في المفاصل والسوائل والأنسجة داخل الجسم. 

لا يتسبب فرط حمض يوريك الدم دائمًا في النقرس، ولا يحتاج فرط حمض يوريك الدم بدون أعراض النقرس إلى العلاج، كما أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض النقرس من النساء بشكل عام 

ولكن هناك بعض العوامل التى تزيد من احتمالات إصابة الإنسان بمرض النقرس من خلال تسببها فى بفرط حمض يوريك الدم الذي يسبب النقرس:

السمنة
مرضى فشل القلب الاحتقاني
ارتفاع ضغط الدم 
مقاومة الأنسولين
متلازمة الأيض
داء السكري
ضعف وظائف الكلى
استخدام بعض الأدوية مثل مدرات البول.
شرب الكحول
تناول أطعمة بها نسبة عالية من الفركتوز.
اتباع نظام غذائي غني بالبيورينات مثل اللحوم الحمراء والسردين والتونة
 

كيف يتم تشخيص النقرس؟
يشخص الطبيب النقرس من خلال تقييم الأعراض ونتائج الفحص البدني والأشعة السينية والاختبارات المعملية ولا يمكن تشخيص النقرس إلا أثناء التوهج عندما يكون المفصل ساخنًا ومنتفخًا ومؤلماً وعندما يكشف اختبار معملي عن بلورات حمض اليوريك في المفصل المصاب.
 

النقرس اسباب النقرس ضغط الدم حمض يوريك اتباع نظام غذائي أعراض النقرس

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