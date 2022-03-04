عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. أعراض النقرس ليست في القدم فقط

النقرس
النقرس

يعتقد عدد كبير من الناس أن النقرس تظهر أعراضه على القدم فقط ولكن فى الحقيقة يمكن أن يصيب أى مفصل من المفاصل الأخرى الموجودة فى الجسم.

وذكرت مراكز السيطرة على على الأمراض والوقاية منها الأمريكية أن النقرس أحد أشكال التهاب المفاصل  الشائعة وهو مؤلم للغاية وعادة ما يصيب مفصلًا واحدًا في كل مرة وغالبًا مفصل إصبع القدم الكبير وهناك أوقات تزداد فيها الأعراض سوءًا .

نشرة المرأة والصحة|كيف تعرف أنك مصاب بـ أمراض القدم... زيوت طبيعية قادرة على ترطيب البشرة

طرق بسيطة للوقاية من القدم السكري

وأوقات لا تظهر فيها أعراض نهائيا ولكن مالا يعلمه كثيرون أن نوبات النقرس المتكررة يمكن أن تؤدي إلى التهاب المفاصل النقرسي وهو شكل متفاقم من التهاب المفاصل.
تبدأ نوبات النقرس فجأة ويمكن أن تستمر لأيام أو أسابيع ويتبع هذه التوهجات فترات طويلة من الهدوء - أسابيع أو شهور أو سنوات - بدون أعراض قبل أن تبدأ نوبة أخرى. 

يحدث النقرس عادةً في مفصل واحد فقط في كل مرة وغالبًا ما توجد في إصبع القدم الكبير إلى جانب إصبع القدم الكبير، فإن المفاصل التي تتأثر بشكل شائع هي مفاصل إصبع القدم الصغرى والكاحل والركبة.

قد تشمل الأعراض في المفصل (المفاصل) المصاب: ألم عادة ما يكون شديدًا، وتورم، واحمرار
الحرارة.

لا يوجد علاج نهائي للنقرس ولكن يمكنك علاج الحالة ذاتها وإدارتها بشكل فعال من خلال الأدوية واستراتيجيات الإدارة الذاتية.

النقرس المفاصل أعراض النقرس علاج للنقرس علاج النقرس ألتهاب المفاصل نوبات النقرس المتكررة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

الذروة الأحد.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية الأيام المقبلة

16 مارس موعد طرح شقق سكنية جديدة ..وجدية الحجز 35 ألف جنيه

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

موضوعات متعلقة

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

كيف تعرف أنك مصاب بـ أمراض القدم

بدل الكريمات .. 5 زيوت طبيعية قادرة على ترطيب البشرة

الإقلاع عن التدخين|روشتة سحرية بسيطة تحمي القلب من الخطر الأكبر

للتجديد .. طريقة عمل البسطيلة للشيف شربيني " جلاش وفراخ"

السكري والجروح أبرزها.. أسباب الإصابة بـ عدوى القدم

طريقة عمل طاجن لحمة بالبيض والبطاطس

5 مكملات غذائية تساعد في علاج الاكتئاب.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

من المغرب.. العسومي يثمن جهود الملك محمد السادس في تعزيز الأمن والاستقرار

تقلب موازين القوى.. 3 خطوط حمراء لن يقربها الناتو وأمريكا في أزمة أوكرانيا

رسمياً.. أستراليا تصنف حماس تنظيما إرهابيا

تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للصحفيين إلى 18مارس الجارى

ضمن حياة كريمة.. الصحة تطلق 4 قوافل طبية بالمحافظات للعلاج بالمجان

احترس.. أعراض النقرس ليست في القدم فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العرض الخاص لفيلم ديزني الجديد Turning Red بحضور بطلاته

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

العروس المتمردة.. كيف تسببت سناء يونس في وفاة فؤاد المهندس ولماذا رفضت إعلان زواجها من المليجي؟

وصفها النقاد بصاروخ الفن الصاعد.. كم عدد الرجال في حياة سهير رمزي وأقرب أزواجها إليها؟

فيديو

ألمانيا تصادر يخت لملياردير روسي.. تعرف على ثمنه.. فيديو جراف

أكثر واحدة بتعاني.. محمد صلاح يتحدث عن زوجته وحلم عمره| فيديو جراف

قصة وفاة طالب أثناء حصة الألعاب بمحافظة الشرقية .. فيديوجراف

ساكن يقتل حارس عقار بعد زواجه بـ 4 أشهر.. رفض طلبه .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ