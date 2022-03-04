احترس.. أعراض النقرس ليست في القدم فقط

يعتقد عدد كبير من الناس أن النقرس تظهر أعراضه على القدم فقط ولكن فى الحقيقة يمكن أن يصيب أى مفصل من المفاصل الأخرى الموجودة فى الجسم.

وذكرت مراكز السيطرة على على الأمراض والوقاية منها الأمريكية أن النقرس أحد أشكال التهاب المفاصل الشائعة وهو مؤلم للغاية وعادة ما يصيب مفصلًا واحدًا في كل مرة وغالبًا مفصل إصبع القدم الكبير وهناك أوقات تزداد فيها الأعراض سوءًا .

وأوقات لا تظهر فيها أعراض نهائيا ولكن مالا يعلمه كثيرون أن نوبات النقرس المتكررة يمكن أن تؤدي إلى التهاب المفاصل النقرسي وهو شكل متفاقم من التهاب المفاصل.

تبدأ نوبات النقرس فجأة ويمكن أن تستمر لأيام أو أسابيع ويتبع هذه التوهجات فترات طويلة من الهدوء - أسابيع أو شهور أو سنوات - بدون أعراض قبل أن تبدأ نوبة أخرى.

يحدث النقرس عادةً في مفصل واحد فقط في كل مرة وغالبًا ما توجد في إصبع القدم الكبير إلى جانب إصبع القدم الكبير، فإن المفاصل التي تتأثر بشكل شائع هي مفاصل إصبع القدم الصغرى والكاحل والركبة.

قد تشمل الأعراض في المفصل (المفاصل) المصاب: ألم عادة ما يكون شديدًا، وتورم، واحمرار

الحرارة.

لا يوجد علاج نهائي للنقرس ولكن يمكنك علاج الحالة ذاتها وإدارتها بشكل فعال من خلال الأدوية واستراتيجيات الإدارة الذاتية.