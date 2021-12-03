تعرف على علاج مرض النقرس نهائيا

قد يصاب الكثير من الأشخاص بمرض النقرس وذلك بسبب العادات الغذائية الخاطئة وغيرها حيث لايعرف الكثير مدي خطورة النقرس وطرق علاجه الصحيحة ونقدم لك اليوم علاج مرض النقرس نهائيا وبالادوية وفقا لhealthline

هل مرض النقرس خطير

إذا تُرك النقرس دون علاج ، يمكن أن يؤدي في النهاية إلى التهاب المفاصل النقرسي ، وهو شكل أكثر حدة من التهاب المفاصل . هذه الحالة المؤلمة يمكن أن تترك مفصلك متضررًا ومنتفخًا بشكل دائم ويتطور الأمر الي التقاعد وعدم القدرة علي التحرك بشكل طبيعي



علاج النقرس بالأدوية

ستعتمد خطة العلاج التي يوصي بها طبيبك على مرحلة وشدة النقرس.

تعمل أدوية علاج النقرس بإحدى طريقتين: تخفف الألم وتقليل الالتهاب ، أو تمنع نوبات النقرس المستقبلية عن طريق خفض مستويات حمض البوليك.

تشمل أدوية تخفيف آلام النقرس ما يلي:

العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) ، مثل الأسبرين (Bufferin) ، الإيبوبروفين (Advil ، Motrin) ، والنابروكسين (Aleve)

كولشيسين (كولكريس ، ميتيغير)

الستيرويدات القشرية

تشمل الأدوية التي تمنع نوبات النقرس ما يلي:

مثبطات زانثين أوكسيديز ، مثل الوبيورينول (لوبورين ، زيلوبريم) وفيبوكسوستات (يولوريك)

البروبينسيد (بروبالان)



علاج مرض النقرس نهائيا



يمكن علاج مرض النقرس نهائيا عادةً بدون جراحة .

ولكن بعد سنوات عديدة ، يمكن لهذه الحالة أن تلحق الضرر بالمفاصل ، وتمزق الأوتار ، وتسبب التهابات في الجلد فوق المفاصل.

يمكن أن تتراكم الرواسب الصلبة ، التي تسمى tophi ، على مفاصلك وفي أماكن أخرى ، مثل أذنك. قد تكون هذه الكتل مؤلمة ومتورمة ويمكن أن تتلف المفاصل بشكل دائم.

ثلاث عمليات جراحية تعالج الحصوات:

جراحة إزالة الحصبة

جراحة دمج المفاصل

جراحة استبدال المفاصل

تعتمد أي واحدة من هذه العمليات الجراحية التي يوصي بها طبيبك على مدى الضرر ، ومكان تواجد الحصوات ، وتفضيلاتك الشخصية