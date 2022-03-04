خالي من الجلوتين .. طريقة عمل خبز الموز

خبز الموز ودقيق اللوز الخالي من الجلوتين هو خبز رطب وسريع ويمكنك إعداده في المنزل.

مقادير خبز الموز

3 موزات متوسطة الحجم 1 كوب موز مهروس

3 بيضات كبيرة

1/4 كوب أي محلي

1/4 كوب زيت خفيف أو زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة فانيليا نقية

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة صودا الخبز

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

3 أكواب دقيق اللوز

طريقة عمل خبز الموز

1- سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت، وصفي صينية الخبز 9 × 5 بورق زبدة أو اتركيها غير لاصقة كما هي.

2- في وعاء خلط كبير أضيفي الموز واهرسيه بالهريس، ثم يضاف البيض والمحليات والزيت والفانيليا والقرفة وصودا الخبز ومسحوق الخبز والملح.

3- يضاف دقيق اللوز ويقلب ويخلط برفق بالملعقة حتى يتجانس.

4- يُسكب المزيج في صينية الخبز المُعد مسبقًا ويُخبز لمدة 50 دقيقة أو حتى يتم إدخال عود الأسنان في المنتصف ويخرج نظيفًا.

5- يُرفع خبز الموز بدقيق اللوز من الفرن ويُنقل إلى رف التبريد ليبرد لمدة 10 دقائق.

6- أخرجي الخبز من مقلاة الرغيف واتركيه يبرد لمدة 10 دقائق أخرى.