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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خالي من الجلوتين .. طريقة عمل خبز الموز

خبز الموز
خبز الموز

خبز الموز ودقيق اللوز الخالي من الجلوتين هو خبز رطب وسريع ويمكنك إعداده في المنزل.

مقادير خبز الموز

3 موزات متوسطة الحجم 1 كوب موز مهروس
3 بيضات كبيرة
1/4 كوب أي محلي
1/4 كوب زيت خفيف أو زبدة مذابة
1 ملعقة صغيرة فانيليا نقية
1 ملعقة صغيرة قرفة
1 ملعقة صغيرة صودا الخبز
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1/4 ملعقة صغيرة ملح
3 أكواب دقيق اللوز

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طريقة عمل خبز الموز

1- سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت، وصفي صينية الخبز 9 × 5 بورق زبدة أو اتركيها غير لاصقة كما هي.

2- في وعاء خلط كبير أضيفي الموز واهرسيه بالهريس، ثم يضاف البيض والمحليات والزيت والفانيليا والقرفة وصودا الخبز ومسحوق الخبز والملح. 

3- يضاف دقيق اللوز ويقلب ويخلط برفق بالملعقة حتى يتجانس.

4- يُسكب المزيج في صينية الخبز المُعد مسبقًا ويُخبز لمدة 50 دقيقة أو حتى يتم إدخال عود الأسنان في المنتصف ويخرج نظيفًا.

5- يُرفع خبز الموز بدقيق اللوز من الفرن ويُنقل إلى رف التبريد ليبرد لمدة 10 دقائق. 

6- أخرجي الخبز من مقلاة الرغيف واتركيه يبرد لمدة 10 دقائق أخرى. 

 

خبز الموز مقادير خبز الموز الجلوتين طريقة عمل خبز الموز وصفات صحية

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