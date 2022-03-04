خالي من الجلوتين .. طريقة عمل خبز الموز

خبز الموز ودقيق اللوز الخالي من الجلوتين هو خبز رطب وسريع ويمكنك إعداده في المنزل.
مقادير خبز الموز
3 موزات متوسطة الحجم 1 كوب موز مهروس
3 بيضات كبيرة
1/4 كوب أي محلي
1/4 كوب زيت خفيف أو زبدة مذابة
1 ملعقة صغيرة فانيليا نقية
1 ملعقة صغيرة قرفة
1 ملعقة صغيرة صودا الخبز
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1/4 ملعقة صغيرة ملح
3 أكواب دقيق اللوز
طريقة عمل خبز الموز
1- سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت، وصفي صينية الخبز 9 × 5 بورق زبدة أو اتركيها غير لاصقة كما هي.
2- في وعاء خلط كبير أضيفي الموز واهرسيه بالهريس، ثم يضاف البيض والمحليات والزيت والفانيليا والقرفة وصودا الخبز ومسحوق الخبز والملح.
3- يضاف دقيق اللوز ويقلب ويخلط برفق بالملعقة حتى يتجانس.
4- يُسكب المزيج في صينية الخبز المُعد مسبقًا ويُخبز لمدة 50 دقيقة أو حتى يتم إدخال عود الأسنان في المنتصف ويخرج نظيفًا.
5- يُرفع خبز الموز بدقيق اللوز من الفرن ويُنقل إلى رف التبريد ليبرد لمدة 10 دقائق.
6- أخرجي الخبز من مقلاة الرغيف واتركيه يبرد لمدة 10 دقائق أخرى.