نسرين طافش تحضر مفاجأة في مسلسلها الرمضاني مع بطل الغزالة رايقة

شاركت الفنانة السورية،نسرين طافش،مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني القادم(جوقة عزيزة)،ونشرت صورها من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت نسرين معلقة من خلال صورها:سعيدة باستضافة الطفل الموهوب محمد اسامة الي اشتهر بأداء أغنية الغزالة رايقة في مسلسل #جوقة_عزيزة بشخصية المطرب حمادة الذي اشتهر بأواخر العشرينيات و لقب بالطفل المعجزة : يا ترى شو رح يغني ل #ملكة_المسرح_عزيزة_خوخة ؟مسلسل جوقة عزيزة دراما شعبية مشوقة و مختلفة ، نلقاكم في شهر رمضان .

نسرين طافش، اعتذرت عن عدم تواجدها في الجزء الثاني من مسلسل “المداح”، موضحة أسبابها من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”.

وكتبت نسرين: “اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو #جوقة عزيزة في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني”.