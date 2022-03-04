عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تحضر مفاجأة في مسلسلها الرمضاني مع بطل الغزالة رايقة

صدى البلد

شاركت الفنانة السورية،نسرين طافش،مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني القادم(جوقة عزيزة)،ونشرت صورها من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت نسرين معلقة من خلال صورها:سعيدة باستضافة الطفل الموهوب محمد اسامة الي اشتهر بأداء أغنية الغزالة رايقة في مسلسل #جوقة_عزيزة بشخصية المطرب حمادة الذي اشتهر بأواخر العشرينيات و لقب بالطفل المعجزة : يا ترى شو رح يغني ل #ملكة_المسرح_عزيزة_خوخة ؟مسلسل جوقة عزيزة دراما شعبية مشوقة و مختلفة ، نلقاكم في شهر رمضان . 

نسرين طافش، اعتذرت عن عدم تواجدها في الجزء الثاني من مسلسل “المداح”، موضحة أسبابها من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”. 

وكتبت نسرين: “اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو #جوقة عزيزة في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني”.

أعمال نسرين طافش إطلالات نسرين طافش مسلسل جوقة عزيزة اخبار نسرين طافش اطلالة نسرين طافش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الانترنت وشبكات المحمول فى مطروح بعد انقطاع لمدة ساعة

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر اليوم الجمعة

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

16 مارس موعد طرح شقق سكنية جديدة ..وجدية الحجز 35 ألف جنيه

ترشيحاتنا

دعاء أول يوم في شهر شعبان.. ردده الآن وحتى غروب الشمس

وزير بريطانى: سنستضيف اللاجئين الأوكرانيين فى منازل رجال الأعمال الروس

شاهد... آليات عسكرية روسية تتوغل داخل مناطق بالعاصمة الأوكرانية كييف

الناتو: رصد استخدام روسيا لقنابل عنقودية في أوكرانيا

سفارة مصر ببوخارست للقادمين من أوكرانيا : تجنبوا الدخول من نقطة Isacca

دراسة حديثة: كوب من الحليب يقاوم فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادات افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. صور

طريقة عمل السوبيا في المنزل استعدادا لرمضان

العرض الخاص لفيلم ديزني الجديد Turning Red بحضور بطلاته

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

فيديو

ألمانيا تصادر يخت لملياردير روسي.. تعرف على ثمنه.. فيديو جراف

أكثر واحدة بتعاني.. محمد صلاح يتحدث عن زوجته وحلم عمره| فيديو جراف

قصة وفاة طالب أثناء حصة الألعاب بمحافظة الشرقية .. فيديوجراف

ساكن يقتل حارس عقار بعد زواجه بـ 4 أشهر.. رفض طلبه .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ