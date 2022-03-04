تعرف على نجوم حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

يحضر عدد من نجوم مصر وصناع السينما من 35 دولة أفريقيا الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التي تفتتحها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم يوم الجمعة 4 مارس بحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم ومحمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان وسيد فؤاد رئيس المهرجان والمخرجة عزه الحسيني مدير المهرجان.

نجوم الدورة الحالية:

ومن نجوم الدورة الحادية عشرة حسين فهمي الذي يكرمه المهرجان ويمنحه حائزة انجاز العمر ، ومن صناع السينما الأفريقية المخرجة أبولين تراوري من بوركينا فاسو والمخرج السنغالي موسي توريه ، والنجمات زينة و عبير صبري ،و ناهد السباعي والنجم صبري فواز والفنانة سلوي محمد علي والفنانات سلوي خطاب و بسمة ، وسهر الصايغ وميار الغيطي و هبة عبد الغني والمخرج مجدي أحمد علي والمخرج عمر عبد العزيز والفنانين الشباب حمزة العيلي وهشام ماجد ومحمد سلام وجيهان خليل والفنانة التونسية والمطربة غالية بنعلي والمخرج هشام فتحي والفنان أحمد فتحي والفنان شريف حلمي و الفنان الشاب احمد مجدي كعضو لجنة تحكيم ، والفنانة مريم الخشت و الفنان حسين نصار و الفنان محمد يسري والفنان محسن منصور .



ويحضر أيضا من صناع السينما وأعضاء لجان تحكيم المهرجان كمال بن وناس الناقد التونسي ،والمخرجة كاتي نيداي من السنغال، ومدير التصوير محمود عبد السميع من مصر ، و المخرج محمد صيام من مصر ، و المخرج بيتر سيدوفيا من غانا ، و المخرج خالد الحجر من مصر ،

و المخرجة فاتوماتو كوليبالي من مالي و المخرج داوود ولاد السيد من المغرب والمخرج رشيد مشهراوي من فلسطين و المنتجة درة بوشوشة من تونس.