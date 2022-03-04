الحكومة تعتزم التأمين على نصف مليون عامل غير منتظم

كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تستهدف الوصول خلال الفترة القادمة، لوثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة من قبل الوزارة إلى التأمين على نصف مليون عامل غير منتظم.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى التأمين على 500 ألف عامل غير منتظم من خلال وثائق التأمين التكافلي التي تغطي حالات العجز الكلي أو الجزئي أو حالات الوفاة ، كاشفا عن أنه تم إصدار 250 ألف وثيقة حتى الآن وجار تسليمهم.

ونوه وزير القوى العاملة، إلي أن قيمة الوثيقة تم رفعها من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه ، لتحقيق أعلى استفادة للعمالة غير المنتظمة ، حيث أن هذه الفئة تتعرض لمخاطر جمة أثناء العمل مما يتسبب في إصابتهم أو حدوث وفيات في بعض الأحيان، مما تتطلب حمايتهم من خلال هذه الوثائق، فضلا عن دور الوزارة في تقديم التوعية اللازمة لاتباع ثقافة السلامة والصحة المهنية لتجنب حدوث الإصابات والحوادث.

وحول سؤال عن وظائف المستقبل، وكيف تستعد الوزارة لتأهيل الشباب لها؟ قال الوزير : إن الوزارة عقدت العديد من بروتوكولات التعاون مع شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب لوظائف المستقبل وتم عقد العديد من الدورات التدريبية مجانا ، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تدريب 100 ألف متدرب على هذه الوظائف.