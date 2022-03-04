الخارجية الأمريكية: الحرب بين روسيا وأوكرانيا لن تنتهي قريبا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد لا تنتهي قريبا.

وأضاف بلينكن: “الجهود التي نبذلها معا يجب أن تكون مستدامة.. ويجب أن نعقب عليها.. ونستمر بالتنسيق معا والعمل مع دول أخرى حول العالم التي دعمت قرارات إيقاف الرئيس بوتن”.

وفى سياق متصل، حذرت روسيا من أن الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بتدريب عدد من إرهابيي تنظيم داعش في سوريا، ومن المخطط استخدامهم في القتال في دونباس شرق أوكرانيا.

وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان "قام الأمريكيون في نهاية عام 2021 بتحرير عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم "داعش" من مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة".

وأضاف البيان الروسي "تم إرسال هؤلاء الأشخاص إلى قاعدة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، حيث خضعوا لتدريب خاص على أساليب القيام بأعمال التخريب والإرهاب، مع التركيز على منطقة دونباس".

وأشارت روسيا إلى أن الاستخبارات المركزية الأمريكية، وقيادة العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأمريكية تواصلان تشكيل "وحدات داعشية جديدة" في الشرق الأوسط والدول الأفريقية، ومن المقرر أن يتم نقلهم للمشاركة في أنشطة التخريب والإرهاب في أوكرانيا عبر أراضي بولندا.

في سياق آخر، اتهمت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية، بريطانيا وكندا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بتقديم معلومات استخباراتية إلى أوكرانيا بشأن الخطط والتحركات العسكرية الروسية.

وذكرت في بيان أنه "إلى جانب الأمريكيين، يقدم ممثلون استخباراتيون من بريطانيا وكندا ودول الناتو معلومات استخباراتية لمركز لوجستي في بولندا".

وأشارت إلى أن هؤلاء "على اتصال مباشر بممثلي الأمن والاستخبارات العسكرية الأوكرانيين، ويتم تزويدهم بمعلومات استخبارية حول الخطط والتحركات العسكرية الروسية".

من جانبه، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة، أنه "منفتح على الحوار مع أوكرانيا"، ولكنه شدد على أن على كييف "تلبية كل المطالب الروسية".