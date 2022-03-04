عيار 24 يقترب من 1000 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب قريبا| فيديو

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة ، ارتفاعا مفاجئا، ورصدت عدسة موقع "صدى البلد"، أسعار الذهب في الأسواق .

و قال إبراهيم محمد أحد أصحاب محلات الذهب فى القناطر الخيرية، إن سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 980 جنيهات للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 857 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 735 جنيها للجرام.

وأكد إبراهيم محمد، أن سعر الذهب سينخفض بعد فترة قليلة حتى لو استمرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

وتواصل أسعار المعادن والنفط والغذاء ارتفاعها منذ بدء العلميات العسكرية التى بدأتها روسيا على الأراضي الأوكرانية منذ أسبوع.



وخلال التعاملات الصباحية، سجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم الجمعة نحو 974 جنيها مقابل 963 جنيها .



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم الجمعة نحو 852.5جنيها مقابل 843 جنيها فى التعاملات الصباحية.



بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 731جنيها مقابل 723جنيها فى التعاملات الصباحية .

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1944 دولار للأوقية