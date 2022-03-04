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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 8 سنوات من الحادث.. محكمة أمريكية تقرر إعدام مفجر ماراثون بوسطن

مفجر ماراثون بوسطن
مفجر ماراثون بوسطن

أعادت المحكمة العليا الأمريكية ، اليوم الجمعة، العمل بعقوبة الإعدام على جوهر تسارنايف، الذي نفذ تفجير ماراثون بوسطن، في هجوم أدين فيه أودى بحياة ثلاثة أشخاص وجرح 260 آخرين في عام 2013.
 

وصوّت القضاة 6 إلى 3 إلى جانب الحكومة الفيدرالية التي طلبت إعادة عقوبة الإعدام بحق تسارنايف في أكتوبر، وفي عام 2020، قضت محكمة الاستئناف بتأييد إدانته لكنها ألغت حكم الإعدام.


وقالت المحكمة العليا في رأي مكتوب: 'ارتكب دزخار تسارنايف جرائم شنيعة، ومع ذلك ، فقد كفل له التعديل السادس محاكمة عادلة أمام هيئة محلفين محايدة.وتم نقض حكم محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى". .
 

وحاول تسارنايف تجنب عقوبة الإعدام بالقول إن شقيقه تامرلان هو العقل المدبر للتفجير وضغط على دزخار للمشاركة باستخدام طبيعته الاستبدادية، التي حاول دون جدوى إدراجها في المحاكمة.
 

وقُتل تامرلان على يد الشرطة أثناء فراره في 19 أبريل 2013، بينما تم القبض على دزخار في اليوم التالي وحُكم عليه بالإعدام بواسطة الحقنة المميتة في مايو 2015.

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