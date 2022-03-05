عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد أحدث ظهور لشاحنات فيات الكهربائية E-Ulysse 2022 صور

شاهد احدث ظهور لشاحنات
شاهد احدث ظهور لشاحنات فيات الكهربائية E-Ulysse 2022 صور

كشفت شركة فيات عملاق تصنيع السيارات العالمية عن نسختها الجديدة E-Ulysse موديل 2022، والتي تنضم وسط قائمة الشاحنات الكهربائية، مع الكثير من القتنيات الداخلية المميزة والتي تعكس قدراتها الجديدة مع لمسات الرفاهية والفخامة ايضا، إلى جانب الاطلالة الخارجية المميزة.

شاهد احدث ظهور لشاحنات فيات الكهربائية E-Ulysse 2022 صور

الأداء الفني للسيارة فيات E-Ulysse

شاهد احدث ظهور لشاحنات فيات الكهربائية E-Ulysse 2022 صور

دعمت السيارة فيات E-Ulysse بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 134 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 130 كم/ساعة فقط، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 13.5 ثانية. 

شاهد احدث ظهور لشاحنات فيات الكهربائية E-Ulysse 2022 صور

بينما حصلت السيارة فيات E-Ulysse على بطارية بسعة 50 كيلوواط/ساعة واخرى بسعة 75 كيلوواط، الأولى تستطيع ان توفر نطاق يقدر بـ 230 كيلومتر، بينما الثانية توفر نطاق يقدر بـ 330 كيلومتر للشحنة الواحدة.

شاهد احدث ظهور لشاحنات فيات الكهربائية E-Ulysse 2022 صور

وترتكز النسخة القياسية من فيات E-Ulysse على جنوط معدنية قياسها 17 بوصة، مع ابواب جرارة بشكل تلقائي بتقنيات كهربائية، باللاضافة إلى مصابيح أمامية تعمل بتقنية زينون، مع مصابيح نهارية، وشكبات متعددة المقاطع بالناحية الأمامية، وهيكل خارجي عملاق يعكس المساحة الخاصة بالمقصورة الداخلية التي تتسع لـ 8 مقاعد.

شاهد احدث ظهور لشاحنات فيات الكهربائية E-Ulysse 2022 صور

وتضم السيارة فيات E-Ulysse من الداخل شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 7 بوصة، مع طاولة قابلة للطي والفتح للنسخة ذات الخمس مقاعد، مع فتحة سقف بانوراما زجاجية من مقطعين، ومقاعد من الجلد مع امكانية التدفئة والتدليك، بالاضافة إلى مكيف هواء ثلاثي المناطق مقترن بناحية السقف ايضا، ومقود حركة متعدد الوظائف لدعم قائد المركبة.

شاهد احدث ظهور لشاحنات فيات الكهربائية E-Ulysse 2022 صور
فيات E-Ulysse فيات E-Ulysse سيارة فيات E-Ulysse فيات الكهربائية E-Ulysse 2022 شاحنات فيات الكهربائية E-Ulysse 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

الأرصاد تحذر: منخفضات الخماسين تضرب البلاد خلال الأيام القادمة

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

الأرصاد تحذر: منخفض صحراوي يضرب مصر مصحوبا بعاصفة ترابية

قطع المياه عن 8 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم

لأول مرة فى تاريخه.. تجليس السيدات على منصة محاكم مجلس الدولة .. غدا

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر اليوم الجمعة

مشروع ضخم.. مصر تكشف مفاجأة عن الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

ترشيحاتنا

الصين: نعارض بشدة التدخل الخارجي في تايوان

في 11 يوما.. 3 مواجهات صعبة أمام الزمالك في الدوري وإفريقيا

حصد 13 لقبا محليا وقاريا.. أباتشي الزمالك شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده الـ 36

زيلينسكي يلقي كلمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي السبت

زيزو يحافظ على الصدارة.. قائمة هدافي الدوري بعد لقاء بيراميدز والمقاولون العرب

دعاء الاستخارة بدون صلاة .. هل يجوز للمرأة الحائض ترديده قبل النوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 ضيوف شرف وجزء ثان.. 5 معلومات عن مسلسل تحقيق بعد عرضه كاملا

لحظة مؤثرة.. كلب يدفن صديقه بعد وفاته أمام عينيه|فيديو

تدمير الحلم الأوكراني.. شاهد لحظة ضرب أكبر طائرة في العالم|فيديو

حكاية السهرة.. خلافات انتهت بأغاني خالدة.. ما سبب خناقة الموجي مع أم كلثوم وعبد الحليم حافظ؟

فيديو

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

مش أول مرة .. تعرف على مدرب الزمالك الجديد .. فيديو جراف

ربنا يرحمه ويغفر له.. تصريحات رامي صبري عن شقيقة وزوجته

بث مباشر.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ