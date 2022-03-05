شاهد أحدث ظهور لشاحنات فيات الكهربائية E-Ulysse 2022 صور

كشفت شركة فيات عملاق تصنيع السيارات العالمية عن نسختها الجديدة E-Ulysse موديل 2022، والتي تنضم وسط قائمة الشاحنات الكهربائية، مع الكثير من القتنيات الداخلية المميزة والتي تعكس قدراتها الجديدة مع لمسات الرفاهية والفخامة ايضا، إلى جانب الاطلالة الخارجية المميزة.

شاهد احدث ظهور لشاحنات فيات الكهربائية E-Ulysse 2022 صور

الأداء الفني للسيارة فيات E-Ulysse

شاهد احدث ظهور لشاحنات فيات الكهربائية E-Ulysse 2022 صور

دعمت السيارة فيات E-Ulysse بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 134 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 130 كم/ساعة فقط، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 13.5 ثانية.

شاهد احدث ظهور لشاحنات فيات الكهربائية E-Ulysse 2022 صور

بينما حصلت السيارة فيات E-Ulysse على بطارية بسعة 50 كيلوواط/ساعة واخرى بسعة 75 كيلوواط، الأولى تستطيع ان توفر نطاق يقدر بـ 230 كيلومتر، بينما الثانية توفر نطاق يقدر بـ 330 كيلومتر للشحنة الواحدة.

شاهد احدث ظهور لشاحنات فيات الكهربائية E-Ulysse 2022 صور

وترتكز النسخة القياسية من فيات E-Ulysse على جنوط معدنية قياسها 17 بوصة، مع ابواب جرارة بشكل تلقائي بتقنيات كهربائية، باللاضافة إلى مصابيح أمامية تعمل بتقنية زينون، مع مصابيح نهارية، وشكبات متعددة المقاطع بالناحية الأمامية، وهيكل خارجي عملاق يعكس المساحة الخاصة بالمقصورة الداخلية التي تتسع لـ 8 مقاعد.

شاهد احدث ظهور لشاحنات فيات الكهربائية E-Ulysse 2022 صور

وتضم السيارة فيات E-Ulysse من الداخل شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 7 بوصة، مع طاولة قابلة للطي والفتح للنسخة ذات الخمس مقاعد، مع فتحة سقف بانوراما زجاجية من مقطعين، ومقاعد من الجلد مع امكانية التدفئة والتدليك، بالاضافة إلى مكيف هواء ثلاثي المناطق مقترن بناحية السقف ايضا، ومقود حركة متعدد الوظائف لدعم قائد المركبة.