صندوق النقد الدولى: الحرب ستؤدي إلى تراجع النمو وارتفاع الغلاء وزيادة البطالة.. فيديو

قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن الحرب لن تؤدي إلا إلى تراجع النمو وارتفاع الغلاء وزيادة البطالة.

وأضاف "محمود محيى الدين"، خلال حواره مع الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "سيكون هناك فاتورة اقتصادية باهظة للحرب الروسية الأوكرانية".

وأشار: "العقوبات الاقتصادية على روسيا لن يكون لها آثار فورية في الوقت الحالي"، متابعا: "كان يجب ألا نصل للحرب الروسية الأوكرانية وكان يمكن حل الأزمة بأكثر من وسيلة قبل اشتعال الحرب".



وأوضح: "روسيا لديها احتياطي نقدي يغطيها لمدة عامين متتاليين"، مردفا: "أوروبا لا تملك استراتيجية متوازنة لتغطية احتياجاتها من الطاقة.. وبعض الدول بدأت تدرس إيجاد نظام بديل للسويفت".

