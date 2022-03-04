ميني كونتري مان الجديدة 2023.. صنعت لتكون أقوى سيارات الشركة.. صور

يأتي الجيل القادم من سيارة ميني كنتريمان الهجينة الإضافية، المقرر إصدارها العام المقبل، والتي ستكون أقوى طراز إنتاج متسلسل للعلامة التجارية المملوكة لشركة BMW الألمانية حتى الآن، حيث يتضح ذلك من خلال عدة صور نشرها الموقع الرسمي لمجلة Autocar الانجليزية.

ميني كونتري مان الجديدة 2023.. صنعت لتكون أقوى سيارات الشركة

ستشارك كنتريمان الجديدة هندستها المعمارية FAAR مع سيارة BMW 2 Series Active Tourerالجديدة كليًا وسيتم إنتاجها جنبًا إلى جنب مع هذا الطراز و X1 كروس القادمة في لايبزيغ بألمانيا، ومن المقرر أن تستخدم نفس المجموعة من محركات البنزين والقابس الهجينة، والتي سيكون أقوىها إعداد PHEV للدفع الرباعي مع ناتج مشترك يتماشى حتى مع تلك الموجودة في Mini JCW GP الهاتشباك الحالي.

ميني كونتري مان الجديدة 2023.. صنعت لتكون أقوى سيارات الشركة

ستعمل مجموعة نقل الحركة على إقران محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لترًا بمحرك كهربائي بقوة 174 حصانًا لإنتاج إجمالي قوة يبلغ 322 حصاناً، مما يجعل النموذج أسرع بكثير من كونتري مان كوبر إس إي أول 4 الذي يبلغ 217 حصاناً وستزودها بطارية 14.2 كيلو واط في الساعة (قابلة للاستخدام) بحوالي 55 ميلاً من مدى EV، بزيادة تقارب 100٪، حيث يمكن شحنها بالكامل خلال 2.5 ساعة من شاحن 7.4 كيلو وات في الساعة.

ميني كونتري مان الجديدة 2023.. صنعت لتكون أقوى سيارات الشركة

لم يتم التأكد بعد ما إذا كان أقوى رجل مواطن سيرتدي شارة JCW المخصصة تقليديًا لنماذج أداء Mini، لكن العلامة التجارية أكدت بالفعل نواياها لنقل اللوحة إلى مجموعة منتجاتها الكهربائية.

ميني كونتري مان الجديدة 2023.. صنعت لتكون أقوى سيارات الشركة

سيتوفر أيضًا خيار PHEV أقل قوة مع 241 حصانًا مجتمعة، وكذلك محرك بنزين توربو رباعي الأسطوانات بقوة 168 حصانًا سعة 1.5 لترًا و 215 حصاناً سعة 2.0 لتر، وكلاهما مزود بتقنية هجينة خفيفة 48 فولت، وديزل سعة 2.0 لتر، حيث سيتبع Countryman شقيقه BMW X1في الحصول على خيار توليد القوة الكهربائية النقية أيضاً مثل السيارة المزودة بمحرك احتراق، وستكون بنظام دفع بالعجلات الأمامية بشكل قياسي.