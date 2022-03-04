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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شراكة بين هوندا وسوني لبناء سيارات كهربائية في المستقبل.. صور

شراكة بين هوندا
شراكة بين هوندا وسوني لبناء سيارات كهربائية في المستقبل

فاجأت شركة سوني الجميع في معرض CES لعام 2020 عندما كشفت عن نموذج سيارة Vision-Sكسيارة سيدان كهربائية أنيقة، ثم اتبعتها بسيارة Vision-S 02 SUV في بداية هذا العام في نفس المعرض في لاس فيجاس، وتم الإعلان عن قسم التنقل لاستكشاف دخول محتمل في قطاع السيارات الكهربائية، وبعد بضعة أسابيع أفادت الأخبار عن رغبة سوني في إيجاد شركاء استراتيجيين.

 شراكة بين هوندا وسوني لبناء سيارات كهربائية في المستقبل

وجدت سوني شريكاً جديداً وهو شركة هوندا في 4 مارس، حيث اتفقت الشركتان على تعميق المناقشات فيما يتعلق بتشكيل تحالف لتطوير وبيع المركبات الكهربائية لتحقيق ذلك، سيتم إنشاء مشروع مشترك سيكون عن شركة جديدة منفصلة لتطوير وتسويق السيارات الصديقة للبيئة.

 شراكة بين هوندا وسوني لبناء سيارات كهربائية في المستقبل

من المقرر أن يتم طرح أول سيارة كهربائية للبيع في وقت مبكر من عام 2025 إذا سار كل شيء وفقًا للخطة، وكما هو متوقع ستكون شركة هوندا مسؤولة عن تصنيع السيارة في أحد مصانعها الخاصة وستستخدم منصة طورتها سوني، ولكن من السابق لأوانه القول ما إذا كان طراز السير على الطريق سيرتبط بأي شكل من الأشكال بسيارة Vision-S سيدان أو SUV التي تم الكشف عنها بالفعل.

 شراكة بين هوندا وسوني لبناء سيارات كهربائية في المستقبل

تجدر الإشارة إلى أن المفهومين لم يكونا جهدًا من جانب شركة سوني وحدها، حيث تعاونت الشركة مع شركات اخرى عملاقة مثل Magna Steyrو Boschو ZFو Continentalو Nvidiaو Qualcomm، ولم يتوقف تطوير السيارة الكهربائية التي تم الكشف عنها قبل عامين، مما يشير إلى أن الشركة لديها أجندة أكبر بكثير من مجرد مفهوم واحد.

 شراكة بين هوندا وسوني لبناء سيارات كهربائية في المستقبل

جاء كلا الطرازين مع نظام الدفع الرباعي عن طريق تركيب محرك كهربائي في المقدمة وآخر في الخلف بقوة 536 حصانًا (400 كيلووات)، يمكن للسيارة أن تتسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) خلال 4.8 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 149 ميلاً في الساعة (240 كم / ساعة)، كانت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات أبطأ لأنها كانت تزن 287 رطلاً إضافيًا (130 كيلوجرامًا) حيث بلغ وزنها عند 5467 رطلاً (2480 كجم).

 شراكة بين هوندا وسوني لبناء سيارات كهربائية في المستقبل

كانت السيارة السيدان عبارة عن أربعة مقاعد يمكن أن تستوعب نظيرتها عالية الركوب ما يصل إلى سبعة أشخاص، ولم يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالبطارية أبدًا، بصرف النظر عن كونها حزمة "رفيعة جدًا" موضوعة أسفل الأرضية لزيادة مساحة المقصورة إلى أقصى حد، وتم تصميم المنصة نفسها ليس فقط لسيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي، ولكن أيضًا لحافلات الميني فان وأنواع السيارات الأخرى.

 شراكة بين هوندا وسوني لبناء سيارات كهربائية في المستقبل

كل الأشياء التي تم أخذها في الاعتبار، يبدو كما لو أن سوني سوف تتفوق على شركة ابل في سيارة كهربائية حيث لا تزال سيارة كوبرتينو في وضع التشغيل مرة أخرى في مرحلة الإشاعات بعد كل هذه السنوات.

سوني CES سيارة Vision-S 02 SUV السيارات سيدان هوندا

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