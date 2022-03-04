فوكسهول تتحول إلى شركة سيارات كهربائية بالكامل.. صور

تهدف شركة Vauxhall للتخلي عن محركات الاحتراق الداخلي تماماً في عام 2028 ووعدت بتقديم نسخة مكهربة من كل طراز بحلول عام 2024.

يأتي هذا التعهد في أعقاب تعهد الشركة الأم Stellantis بالتحول إلى الكهرباء بالكامل في أوروبا بحلول عام 2026 وإطلاق 75 نموذجًا جديدًا للكهرباء النقية على مستوى العالم بحلول عام 2030.

فوكسهول تتحول الى شركة سيارات كهربائية بالكامل

سيكون خلفاء Vauxhall Crossland Crossland و Vauxhall Insignia saloon سيارات كهربائية خالصة كجزء من هذه الدفعة الكهربائية المستقبلية للشركة، مما يؤكد أن Vauxhallسيحافظ على عرض في هذه القطاعات يتجاوز دورات حياة السيارات الحالية.

كما تم التأكيد اليوم أيضًا على أن Vauxhall ستجلب سيارة مانتا التي ولدت من جديد وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كهربائية تعد منافس قوي لسيارة تويوتا بي زد 4 إكس إلى المملكة المتحدة.

فوكسهول تتحول الى شركة سيارات كهربائية بالكامل

تم وضع شارة Mantaالرياضية الكوبيه الأصلية التي أخذت اسمها منها حصريًا على أنها أوبل ، لكن هذا التطور يعني أن السيارة الجديدة سترتدي شعار العلامة التجارية البريطانية في سوقها المحلي.

عند وصولها بحلول عام 2025 من المقرر أن تكون مانتا واحدة من أولى السيارات التي تستخدم منصة STLA EVالجديدة من شركة Stellantis، والتي ستكون متاحة بأربعة أحجام وسيتم طرحها عبر مجموعة العلامات التجارية العالمية الكاملة للمجموعة المكونة من 14 علامة تجارية.

قالت شركة فوكسهول إن سيارة مانتا "ستكون خالية من الانبعاثات، ومتعددة الاستخدامات، وهي سيارة تروق للقلب والعقل" على حد وصفها كما وعدت بأنها ستكون "فسيحة بشكل مذهل" و "تفسير جديد للكلاسيكية"، مما يشير إلى أنها ستستمد بعض الإلهام من التصميم من السبعينيات التي تحمل الاسم نفسه.

سيكون الانضمام إلى Manta و Corsa-eو Mokka-eو Combo-e Lifeو Vivaro-e Lifeوخلف Insigniaوخليفة Crosslandفي تشكيلة فوكسهول الكهربائية الجديدة

تقول فوكسهول إن خط إنتاجها الكهربائي المستقبلي "سيلبي تمامًا احتياجات سائقي السيارات في المملكة المتحدة" مع نطاقات قيادة تتراوح بين 310 و 497 ميلاً ، فضلاً عن القدرة على الشحن بمعدل 20 ميلاً في الدقيقة.

تستخدم Vauxhallحاليًا بنية e-CMPلجميع مركباتها الكهربائية مع محرك كهربائي أمامي واحد ينتج 134 حصانًا وبطارية 50 كيلو وات في الساعة توفر ما يقرب من 200 ميل من المدى.