عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فوكسهول تتحول إلى شركة سيارات كهربائية بالكامل.. صور

فوكسهول تتحول الى
فوكسهول تتحول الى شركة سيارات كهربائية بالكامل

تهدف شركة Vauxhall للتخلي عن محركات الاحتراق الداخلي تماماً في عام 2028 ووعدت بتقديم نسخة مكهربة من كل طراز بحلول عام 2024.

يأتي هذا التعهد في أعقاب تعهد الشركة الأم Stellantis بالتحول إلى الكهرباء بالكامل في أوروبا بحلول عام 2026 وإطلاق 75 نموذجًا جديدًا للكهرباء النقية على مستوى العالم بحلول عام 2030.

فوكسهول تتحول الى شركة سيارات كهربائية بالكامل

سيكون خلفاء Vauxhall Crossland Crossland و Vauxhall Insignia saloon سيارات كهربائية خالصة كجزء من هذه الدفعة الكهربائية المستقبلية للشركة، مما يؤكد أن Vauxhallسيحافظ على عرض في هذه القطاعات يتجاوز دورات حياة السيارات الحالية.

كما تم التأكيد اليوم أيضًا على أن Vauxhall  ستجلب سيارة مانتا التي ولدت من جديد وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كهربائية تعد منافس قوي لسيارة تويوتا بي زد 4 إكس إلى المملكة المتحدة.

فوكسهول تتحول الى شركة سيارات كهربائية بالكامل

تم وضع شارة Mantaالرياضية الكوبيه الأصلية التي أخذت اسمها منها حصريًا على أنها أوبل ، لكن هذا التطور يعني أن السيارة الجديدة سترتدي شعار العلامة التجارية البريطانية في سوقها المحلي.

عند وصولها بحلول عام 2025 من المقرر أن تكون مانتا واحدة من أولى السيارات التي تستخدم منصة STLA EVالجديدة من شركة Stellantis، والتي ستكون متاحة بأربعة أحجام وسيتم طرحها عبر مجموعة العلامات التجارية العالمية الكاملة للمجموعة المكونة من 14 علامة تجارية.

 

قالت شركة فوكسهول إن سيارة مانتا "ستكون خالية من الانبعاثات، ومتعددة الاستخدامات، وهي سيارة تروق للقلب والعقل" على حد وصفها كما وعدت بأنها ستكون "فسيحة بشكل مذهل" و "تفسير جديد للكلاسيكية"، مما يشير إلى أنها ستستمد بعض الإلهام من التصميم من السبعينيات التي تحمل الاسم نفسه.

 

سيكون الانضمام إلى Manta و Corsa-eو Mokka-eو Combo-e Lifeو Vivaro-e Lifeوخلف Insigniaوخليفة Crosslandفي تشكيلة فوكسهول الكهربائية الجديدة

تقول فوكسهول إن خط إنتاجها الكهربائي المستقبلي "سيلبي تمامًا احتياجات سائقي السيارات في المملكة المتحدة" مع نطاقات قيادة تتراوح بين 310 و 497 ميلاً ، فضلاً عن القدرة على الشحن بمعدل 20 ميلاً في الدقيقة.

 

تستخدم Vauxhallحاليًا بنية e-CMPلجميع مركباتها الكهربائية مع محرك كهربائي أمامي واحد ينتج 134 حصانًا وبطارية 50 كيلو وات في الساعة توفر ما يقرب من 200 ميل من المدى.

 

 

Vauxhall محركات الاحتراق Stellantis اوروبا العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

أوكرانيا.. حريق ضخم يضرب أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

حريق زابوريجيا.. أوكرانيا تحذر من انفجار نووي أكبر 10 مرات من كارثة تشيرنوبل

16 مارس موعد طرح شقق سكنية جديدة ..وجدية الحجز 35 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

فولفو تختبر تقنية شحن لاسلكية جديدة للسيارات .. صور

كيا تخطط لـ 14 طرازًا كهربائيًا خالصًا بحلول عام 2027.. صور

شركة Motorsport UK تحظر حاملي الرخصة الروسية.. صور

سعر ومواصفات فولكس فاجن تي روك 2022 الجديدة.. صور

فولكس فاجن توقف تصدير وإنتاج السيارات في روسيا بسبب الحرب.. تفاصيل

بعد طول انتظار.. جميع طرازات بورشه 911 قادمة قريبا.. صور

أشهر أنواع السيارات الألمانية التاريخية.. صور

Alpine A4810 .. سيارة خارقة جديدة تعمل بالوقود الهيدروجيني.. صور

ترشيحاتنا

وزيرة الطاقة الأمريكية: مفاعلات محطة زابوروجيا في أوكرانيا محمية

تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ السوداني قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

الجمعة الأولى من شهر شعبان.. دعاء لجلب الرزق وتيسير الأمور ردده الآن

حكم تعمد ترك خطبة الجمعة وأداء الركعتين فقط مع الإمام ؟ .. الإفتاء تجيب

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 4 مارس 2022

البيت الأبيض: بايدن يطلع على تطورات الموقف بمحطة زابوروجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العرض الخاص لفيلم ديزني الجديد Turning Red بحضور بطلاته

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

العروس المتمردة.. كيف تسببت سناء يونس في وفاة فؤاد المهندس ولماذا رفضت إعلان زواجها من المليجي؟

وصفها النقاد بصاروخ الفن الصاعد.. كم عدد الرجال في حياة سهير رمزي وأقرب أزواجها إليها؟

فيديو

من لديهم خبرة عسكرية.. الرئيس الأوكراني يطلق سراح السجناء.. فيديو جراف

رياح وأتربة.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة طقس الفترة المقبلة

لصالح ضحايا أوكرانيا.. بيع نادي تشيلسي ورجل أعمال مصري مرشح لشرائه

إحالة الدكتور مبروك عطية والإعلامي شريف عامر للتحقيق.. تعرف على السبب.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ