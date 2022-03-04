الأعلى منذ 2008 .. قفزة كبيرة في أسعار النفط

أغلق خام برنت اليوم الجمعة، عند سعر 118.11 دولار للبرميل، في أعلى مستوى له منذ عام 2008، حيث يستمر ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في أوكرانيا.

وارتفع سعر البرميل "خام برنت" تسليم مايو بنسبة 6.92% خلال جلسة التداول الجمعة، إلى 118.11 دولار للبرميل، حسب وكالة "فرانس برس".

وتستمر أسعار الغاز والنفط في تسجيل ارتفاع قياسي في كامل القارة الأوروبية التي تشهد أيضا انخفاضا في قيمة عملتها الموحدة أمام الدولار، مع مواصلة فرضها عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ودفع النزاع في أوكرانيا الجمعة سعر الغاز الطبيعي إلى تجاوز عتبة 200 يورو لكل ميجاوات/ساعة في أوروبا، فيما قد تتأثر الامدادات الواردة من روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على قطاع الطاقة الروسية.

كذلك زاد سعر برميل النفط الخام تكساس الوسيط بنسبة تزيد عن 5% بسبب المخاوف على إمدادات الطاقة الصدارة من روسيا بسبب العقوبات.

وارتفع سعر خام برنت بحر الشمال في لندن بنسبة 4,72 % مسجلا 115,67 دولارا بعدما اقترب الخميس من عتبة 120 دولارا متأثرا بالغزو الروسي لأوكرانيا الآخذ بالتصاعد.