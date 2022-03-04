عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النفط يتجاوز 111 دولارا للبرميل مع تصاعد الأزمة الأوكرانية

النفط يتجاوز 111
النفط يتجاوز 111 دولارا للبرميل مع تصاعد الأزمة الأوكرانية

تجاوز النفط 111 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، في جلسة شهدت تقلبات، بينما تغلبت المخاوف من اضطراب صادرات النفط الروسية، بسبب العقوبات الغربية.

يأتي هذا في ظل توقعات بزيادة إمدادات النفط الإيرانية في حال إبرام اتفاق نووي مع طهران.

واضطربت الأسواق بسبب مؤشرات على التصعيد في الصراع الروسي الأوكراني، مع ورود أنباء عن اشتعال النيران في محطة للطاقة النووية في أوكرانيا، قبل أن تعلن السلطات أن الحريق شب في مبنى يستخدم كمركز للتدريب وتم إخماده، بحسب ما نقلت ”رويترز“.

داعية لحظر الطيران فوق البلاد.. الثقافة الأوكرانية: روسيا تدمر تراث أوروبا وثقافتها

بوتين يطالب دول العالم بتطبيع علاقاتها مع روسيا

وزاد خام برنت إلى 114.23 دولار للبرميل وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش، وارتفع 63 سنتا أو 0.6% إلى 111.09 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 64 سنتا أو 0.6% إلى 108.31 دولار للبرميل بعدما لامس 112.84 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عشرة أعوام هذا الأسبوع.

وتتجه صوب تحقيق أقوى مكاسب أسبوعية منذ منتصف 2020 مع ارتفاع الخام الأمريكي بأكثر من 18% وزيادة خام برنت 13%.

ومن المنتظر ضخ المزيد من إمدادات النفط في السوق جراء سحب منسق من مخزونات النفط في الدول المتقدمة يبلغ 60 مليون برميل.

وقالت اليابان اليوم الجمعة ”إنها تعتزم سحب 7.5 مليون برميل نفط“، وهي كمية تشكل حصة صغيرة من الطلب لديها.

وأمس الخميس، انخفض النفط 2%، بعد أن وصل إلى أسعار لم يشهدها منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وسط عمليات بيع بفعل آمال في أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران قريبا إلى اتفاق نووي يمكن أن يسهم في زيادة المعروض الذي يعاني شحا في الفترة الحالية.

وكانت التعاملات متقلبة يوم أمس، إذ قفزت أسعار النفط الخام في وقت مبكر إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات بسبب مخاوف متعلقة بروسيا، التي تصدر ما بين أربعة إلى خمسة ملايين برميل يوميا من الخام، وهي ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم بعد السعودية.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، باتت الشركات تتجنب الإمدادات الروسية وتسعى جاهدة للحصول على نفط من أماكن أخرى.

وانخفضت يوم أمس العقود الآجلة لخام برنت 2.47 دولار أو 2.2% إلى 110.46 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.93 دولار أو 2.6% إلى 107.67 دولار.

وفرضت واشنطن وحلفاؤها الغربيون عقوبات على روسيا، لكن الإجراءات لم تصل حتى الآن إلى حد استهداف صادرات النفط والغاز الروسية.

وحظرت جولة جديدة من العقوبات أعلنها البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، تصدير تقنيات تكرير معينة، ما يجعل من الصعب على روسيا تحديث مصافي النفط لديها.

دولار النفط الأزمة أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الانترنت وشبكات المحمول فى مطروح بعد انقطاع لمدة ساعة

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

16 مارس موعد طرح شقق سكنية جديدة ..وجدية الحجز 35 ألف جنيه

الذروة الأحد.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

السفير المصري في التشيك يبحث سبل التعاون مع رئيسة جامعة تشارلز

مومياوات غامضة عمرها 100 عام تحير العلماء

مجموعة منصور تنفي التقدم بعرض لـ شراء نادي تشيلسي

وزيرة التضامن : صرف تعويضات للسيدات الحوامل العاملات بالقطاع الخاص فترة الوضع

النفط يتجاوز 111 دولارا للبرميل مع تصاعد الأزمة الأوكرانية

"طب الزقازيق" تستعرض تجربة صندوق مكافحة الإدمان في التنمية الاجتماعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل السوبيا في المنزل استعدادا لرمضان

العرض الخاص لفيلم ديزني الجديد Turning Red بحضور بطلاته

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

العروس المتمردة.. كيف تسببت سناء يونس في وفاة فؤاد المهندس ولماذا رفضت إعلان زواجها من المليجي؟

فيديو

ألمانيا تصادر يخت لملياردير روسي.. تعرف على ثمنه.. فيديو جراف

أكثر واحدة بتعاني.. محمد صلاح يتحدث عن زوجته وحلم عمره| فيديو جراف

قصة وفاة طالب أثناء حصة الألعاب بمحافظة الشرقية .. فيديوجراف

ساكن يقتل حارس عقار بعد زواجه بـ 4 أشهر.. رفض طلبه .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ