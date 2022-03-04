بالأسماء.. الجهاز المساعد لـ فيريرا مع الزمالك

كشف مصدر مقرب من البرتغالي فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن المساعدين البرتغاليين الجدد بالجهاز الفني للفريق الأبيض.

وأكد المصدر أن مساعدي المدرب البرتغالي، هم روي أجواس في منصب المدرب المساعد، وبيدرو بوكاس محللا للأداء، و أندريه سوزا مخططا للأحمال، بخلاف تواجد الثنائي أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس.

وكان رئيس نادي الزمالك أكد أن عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأبيض وقع على العقود رسميا لمدة موسم ونصف خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء أن فيريرا سيصطحب معه 3 مساعدين" مساعد مدير فني، ومحلل أداء ومعد بدني"، وسيتواجد معه كل من أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وأيمن طاهر في الجهاز المعاون.

وتابع أن المدير الفني وقع على العقود لمدة موسم ونصف، وشدد على أن الإدارة تعاقدت مع أفضل مدرب لقيادة الفريق.

وكان الزمالك فسخ تعاقده مؤخرا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بصورة ودية بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.