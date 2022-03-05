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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس الكونفدرالية .. كاف يعين طاقم حكام رواندي للقاء بيراميدز والصفاقسي

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن موعد وحكام بيراميدز والصفاقسي التونسي في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها في تونس.

 

ومن المقرر إقامة بيراميدز والصفاقسي التونسي في التاسعة بتوقيت القاهرة، يوم الأحد الموافق ١٣ مارس الجاري، على الملعب الأولمبي في رادس في العاصمة التونسية.

 

وعين الاتحاد الأفريقي طاقم من رواندا لإدارة المباراة، بقيادة الحكم جون كلود إيشموي، والمساعد الأول ديدون موتيمانا، والمساعد الثاني، ريموند نوناتي، والحكم الرابع، لويز هاكيزمانا.

 

ويراقب اللقاء، الفاتح أحمد بن أبا بكر من السودان، ومراقب الحكام بادارا دياتا من السنغال، المنسق العام مادي ديالو من مالي، والمنسق الأمني، الجزائري عماد الدين محمدو، ومنسق إجراءات فيروس كورونا، الدكتور شفيق جارايا من تونس.

 

بيراميدز يستعيد صدارة الدوري 

كان نادي بيراميدز نجح في تحقيق الفوز على المقاولون العرب 2-0 في  اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري.

 

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي بيراميدز حيث أهدر العديد من الفرص في أول ربع ساعة من انطلاق الشوط الأول.

 

وأهدر المغربي وليد الكرتي لاعب فريق بيراميدز ، ركلة جزاء لصالح بيراميدز في الدقيقة 12 عقب نجاح أحمد العربي حارس نادي المقاولون العرب في التصدي لها .

 

وتمكن وليد الكرتي من تصحيح خطأ إهدار ركلة الجزاء ليحرز هدف التقدم في الدقيقة 26 من  تسديد كرة من داخل منطقة الجزاء من خلال إسلام عيسى ليحولها وليد الكرتي برأسيه من داخل منطقة الجزاء لتمر داخل الشباك.

 

وسيطر لاعبو فريق بيراميدز على أحداث الشوط الثاني من المباراة حيث أهدار اللاعبين العديد من الفرص في ظل تراجع لاعبي المقاولون العرب.

 

وتمكن إبراهيم عادل نجم فريق بيراميدز من خطف الهدف الثاني في الدقيقة 85 من خلال استغلال  عبد الله السعيد استغل تراجع مدافعي المقاولون في تشتيت الكرة  ليمررها لإبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء الذي سددها بقوة داخل الشباك.

 

وبهذه النتيجة تواجد بيراميدز على صدارة الدوري المصري برصيد 26 نقطة بينما تواجد المقاولون العرب في المركز الـ 16 برصيد 8 نقاط

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