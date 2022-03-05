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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه كورفيت C8 تصطدم بسيارة بيك أب تويوتا | شاهد

شيفرولية كورفيت C8
شيفرولية كورفيت C8 تصطدم بسيارة بيك أب تويوتا في حادث كبير

حاول سائق سياراة شيفروليه كورفيت C8 تجاوز عدة سيارة بسرعة كبيرة في وقت واحد بولاية كاليفورنيا، لكن سيارة تويوتا كان لها رأي اخر، ووفقًا لما نشرته دورية California Highway Patrol على موقع فيسبوك حول الحادث. 

شيفرولية كورفيت C8 تصطدم بسيارة بيك أب تويوتا في حادث كبير

كان سائق كورفيت يحاول المرور بثلاث سيارات أبطأ الحركة بينما كان قائد Toyota Pickup يتباطأ لأداء انعطاف يسارًا إلى موقف للسيارات، فشل سائق كورفيت في ملاحظة سائق تويوتا، الذي استدار أمام كورفيت، واصطدم الاثنان، وزعمت الشرطة أن سيارة كورفيت كانت تسير "بسرعة عالية"، بجانب تويوتا وقلبت الشاحنة على سطحها.

 

وكان بداخلها ثلاثة ركاب أصيبوا بجروح طفيفة إلى متوسطة، وتم نقل الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأصيب سائق كورفيت بجروح طفيفة تم علاجها في مكان الحادث، وعالجت الشرطة سائق كورفيت على اقتباس لقيامه بمناورة قيادة غير آمنة.

 

لا تبدو أي من السيارتين بحالة جيدة بعد الحطام وتم تدمير مشبك كورفيت الأمامي، مع سحق جانب الراكب بالكامل وتم كسر العجلة ودفعها نحو مقصورة الركاب، ولا تبدو سيارة تويوتا بيك أب بهذا السوء، على الرغم من أن الحادث أدى إلى انحناء هيكل الشاحنة، ويبدو الباب الخلفي والصدمات في حالة جيدة أيضًا.

 

يعد الاصطدام تذكيرًا جيدًا لإبقاء رأسك دائمًا في حالة يقظة أثناء القيادة حيث ليس لديك أي فكرة عن مكان ظهور سيارة أخرى، لا ينبغي للسائقين أن يسرعوا على الطرق العامة أيضًا، حتى لو كانت هناك سيارة خلفك، واختتمت الشرطة تدوينها على فيسبوك بتذكير الناس بالقيادة بحذر وعناية.

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