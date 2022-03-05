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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: الأهلي قادر على تصحيح أوضاعه سريعاً في دوري الأبطال

طاهر محمد طاهر واحمد
طاهر محمد طاهر واحمد فتحي

أكد محمد بركات نجم الأهلي الأسبق أنه ليس قلقاً على الفريق الأحمر في مشوار دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة (الغريبة) أمام صن داونز الجنوب أفريقي ولكن الأهلي قادر على حسم لقاء المريخ السوداني غداً السبت في دوري أبطال أفريقيا.


وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة المحور إن الأهلي قادر على تصحيح أوضاعه سريعاً في دوري الأبطال بالفوز على المريخ.


وأشار إلى أن ضغط المباريات أزمة لا تواجه الأهلي فقط ولكن أيضاً الزمالك والمصري وبيراميدز والفرق المشاركة في البطولات الأفريقية مؤكداً أن إقامة لقاء الأهلي وبيراميدز يضع الفريقين تحت ضغط لأن الموسم ملئ بالارتباطات لدرجة أنه لا يوجد وقت لاستكمال الكأس في الموسم الماضي.


وأوضح أن الأهلي بمن حضر والفريق يملك بالفعل بدائل عديدة وأيضاً كافة الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية ويستطيع التعامل بواقعية مع ضغط اللقاءات.

الأهلى الزمالك دوري ابطال افريقيا صن داونز محمد بركات بيراميدز المريخ السوداني

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